پزشک با درآمد ۱۴ میلیونی سراغ زیرمیزی می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسینعلی شهریاری، با اشاره به نشست‌های تخصصی و مستمر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، وزارت بهداشت و نهادهای نظارتی برای بررسی راهکارهای حذف زیرمیزی پزشکان، افزود: خوشبختانه دولت و مجلس به طور همزمان وارد عمل شدند و کمیته تخصصی تشکیل شده و جلسات آن در حال برگزاری است.

وی افزود: مجلس آمادگی کامل برای همکاری با وزارت بهداشت به منظور تصویب یا اصلاح قوانین برای تعرفه‌گذاری عادلانه، شفافیت مالی و نظارت هوشمندانه را دارد تا از این طریق زمینه حذف پدیده ناپسند زیرمیزی فراهم شود.

شهریاری بر استفاده دقیق از ظرفیت سازمان امور مالیاتی برای نظارت بر گردش مالی پزشکان و اخذ مالیات تصاعدی تأکید و تصریح کرد: در چنین شرایطی، دریافت زیرمیزی دیگر برای هیچ پزشکی به‌صرفه نخواهد بود.

وی با بیان اینکه دریافت زیرمیزی کاهش اعتماد عمومی به جامعه پزشکی و نارضایتی بیماران را در پی دارد، ادامه داد: مجلس و دولت باید راهکارهای عملیاتی مشترک را اجرا کنند البته برخی پزشکان در تأمین معیشت با مشکل مواجه هستند و نیاز است در این رابطه تدابیر لازم را اتخاذ کرد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: نمی‌توان از پزشکی که ماهانه ۱۴ میلیون تومان درآمد دارد و نمی‌تواند معیشت خانواده خود را تأمین کند احتمال بروز رفتارهای انحرافی را نداشته باشیم، در این رابطه فشارهای اقتصادی زمینه بروز رفتارهای انحرافی را افزایش داده و یکی از دلایل مهاجرت گسترده پزشکان نیز همین موضوع است. متأسفانه سالانه با مهاجرت هزاران پزشک متخصص مواجه هستیم بنابراین باید برای حفظ نخبگان در مسیر تعرفه گذاری واقعی و منصفانه گام برداشت