انتقاد رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از پزشکان زیرمیزی بگیر

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری مهر ضمن تأکید بر زشتی و ناپسندی پدیده زیرمیزی، اظهار داشت: این رفتار نهتنها اعتماد عمومی را نسبت به جامعه پزشکی تضعیف میکند، بلکه موجب نارضایتی گسترده در میان بیماران شده است و باید با همکاری دولت و مجلس، برای ریشهکن کردن آن راهکارهای عملیاتی در نظر گرفت.
افزایش تعرفهها؛ گامی ناکافی برای حل ریشهای مشکل
به گفته شهریاری، اگرچه تعرفههای خدمات پزشکی در سال جاری حدود ۵۰ درصد افزایش یافته، اما سهم واقعی پزشکان تنها حدود ۳۵ درصد بوده که با تورم و هزینههای جاری همخوانی ندارد.
وی افزود: پزشکی که پس از حدود ۱۹ سال تحصیل، ماهیانه تنها ۱۴ میلیون تومان دریافتی دارد، در تأمین معیشت خود دچار مشکل است، وقتی پزشک نمیتواند از مسیر قانونی به درآمد کافی برسد، احتمال بروز رفتارهای انحرافی از جمله زیرمیزی افزایش مییابد.
نگرانی از مهاجرت گسترده پزشکان
شهریاری ادامه داد: شرایط اقتصادی ناعادلانه باعث افزایش مهاجرت پزشکان شده است و ما امروز با پدیدهای نگرانکننده مواجه هستیم؛ سالانه هزاران پزشک متخصص کشور را ترک میکنند و باید تعرفهگذاریها واقعبینانه، منصفانه و انگیزشی باشد تا شاهد فرار سرمایه انسانی نباشیم.
راهکارها؛ از اصلاح مالیاتها تا نظارت سیستمی
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود گفت: خوشبختانه سازمان امور مالیاتی امروز به گردش مالی و حسابهای بانکی پزشکان و تمامی اصناف دسترسی دارد. اگر مالیاتها بهدرستی و به صورت تصاعدی بسته شود، دیگر دریافت زیرمیزی به صرفه نخواهد بود.
وی تأکید کرد: ما در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون بهداشت آمادگی کامل داریم تا با وزارت بهداشت همکاری کنیم و قوانینی را تصویب یا اصلاح کنیم که با شفافیت مالی، تعرفهگذاری عادلانه، و نظارت هوشمندانه، بساط زیرمیزی از نظام سلامت برچیده شود.
شهریاری در پایان با اشاره به جلسات مستمر بین مجلس، وزارت بهداشت و نهادهای نظارتی گفت: در حال حاضر چندین جلسه تخصصی برگزار شده و پیشنهادات کارشناسی در حال جمعبندی است و هدف ما اجرای عدالت در درمان و حفظ کرامت هم بیماران و هم پزشکان است.
نظر شما