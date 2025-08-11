به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سیدمحمد جمالیان اظهار داشت: زیرمیزی مسئله تازهای نیست و متأسفانه سالها است که درصد بسیار اندکی از جامعه پزشکی اقدام به دریافت زیرمیزی میکنند که این موضوع، چهره کلی این قشر فداکار و شریف را خدشهدار کرده است.
وی با انتقاد از اینکه میزان زیرمیزی در کلان شهرهایی مانند تهران افزایش چشمگیری یافته با اشاره به اقدامات مجلس در این زمینه، افزود: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با توجه به اعتراضات مردم و نمایندگان به پدیده زیرمیزی ورود و نسبت به تشکیل کمیته ویژه مقابله با زیرمیزی اقدام و این موضوع را به صورت جدی در دستور کار قرار داده است.
جمالیان ادامه داد: هدف ما حل ریشهای این معضل نه برخورد مقطعی یا شعاری است و با همکاری وزارت بهداشت جلساتی را برگزار و نسبت به بررسی عوامل مؤثر در این پدیده اقدام کردیم؛ بررسیها نشان میدهد که در شهرستانها بهویژه در میان پزشکان جوان، که بیشترشان جراح نیستند بلکه از دیگر رشتههای تخصصی و فوق تخصصیاند، تقریباً گزارشی از دریافت زیرمیزی نداریم.
وی یادآور شد: یکی از علل اصلی بروز این پدیده، تأخیر در پرداخت مطالبات پزشکان توسط دولت است؛ وقتی پزشک ماهها حقوق خود را دریافت نمیکند، درحالیکه با هزینههای جاری زندگی و حتی جریمههای بانکی مواجه است، ناچار به تأمین منابع مالی به روشهای دیگر میشود اما در کنار این موضوع، متأسفانه افرادی نیز هستند که با وجود تمکن مالی بالا، خارج از عرف و اخلاق حرفهای اقدام به دریافت مبالغ نجومی میکنند.
رئیس کمیته مقابله با زیرمیزی، تصریح کرد: این موضوع چندبعدی و پیچیده است و نیاز به همکاری فراتر از وزارت بهداشت دارد و وزارت بهداشت وظیفه اصلیاش نظارت بر کیفیت خدمات درمانی است نه پرداختهای مالی بنابراین ارگانهای دیگری مانند سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمانهای بیمهگر و حتی قوه قضائیه باید در این روند همکاری داشته باشند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به ناکارآمدی سیستم شکایت محور فعلی، گفت: در حال حاضر، تنها در صورت شکایت رسمی بیمار، امکان رسیدگی به موارد تخلف وجود دارد اما اغلب بیماران به دلیل نگرانی از تأثیر این شکایت در روند درمان، حاضر به طرح شکایت رسمی نمیشوند. بنابراین باید سیستمی طراحی شود که به جای شکایتمحوری، گزارشمحور باشد و این کار باید بهگونهای انجام شود که حرمت جامعه پزشکی نیز حفظ شود و سوءاستفادههای شخصی و کینهتوزانه در آن رخ ندهد.
وی، نظم در پرداخت مطالبات پزشکان و کادر درمان، ورود دستگاههای نظارتی اقتصادی و نقشآفرینی فعال نظام پزشکی را سه راهکار کلیدی برای مقابله با این پدیده برشمرد و افزود: پزشکان باید بتوانند برای زندگی شخصی خود برنامهریزی مالی داشته باشند و پرداخت به موقع مطالبات، اصلیترین قدم برای کاهش زمینههای تخلف است، افرادی که مبالغ خارج از عرف دریافت میکنند، باید ملزم به پرداخت مالیات و پاسخگویی قانونی باشند و بدون همکاری نهادهایی مانند وزارت اقتصاد و قوه قضائیه، برخورد با این تخلفات امکانپذیر نخواهد بود و این نهاد صنفی باید به عنوان حافظ حقوق هم بیماران و هم پزشکان، نقش مؤثرتری ایفا کند و با تدوین سازوکارهای نظارتی داخلی، در جهت شفافیت و سلامت بیشتر گام بردارد.
جمالیان با تأکید بر اینکه اکثریت پزشکان کشور با فداکاری در حال خدمت به مردم هستند، گفت: تخلفات معدود افراد نباید حیثیت جامعه پزشکی را خدشهدار کند.
وی، خواستار بازنگری در قوانین، اصلاح روند صدور پروانهها و پاسخگو شدن مراکز خصوصی در قبال تخلفات شد و افزود: زیرمیزی، بهعنوان یکی از معضلات چندلایه نظام درمان، این بار با صدای بلند از سوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد توجه قرار گرفته است.
جمالیان با اعلام اینکه قوانین بازدارنده کارایی ندارند، بر لزوم هماهنگی بین نهادهای مختلف برای مقابله با این پدیده تأکید کرد و خواستار ورود جدیتر نهادهای اقتصادی، قضائی و نظام پزشکی شد و گفت: مراکز خصوصی باید نسبت به تخلفات پزشکان خود پاسخگو باشند و این روند باید به سمتی برود که حقوق بیمار حفظ شده و شأن پزشک خدشهدار نشود.
وی با هشدار نسبت به اثر تخریب کننده تخلفات محدود در میان پزشکان گفت: دریافت مبالغ نامتعارف توسط عدهای معدود، اعتماد عمومی به جامعه پزشکی را تهدید میکند و پزشکان باید با درک شرایط اقتصادی کشور، اجازه ندهند نهادهای بیرونی به صورت تحمیلی وارد روند نظارت شوند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تأکید بر لزوم ایجاد سازوکارهای جدید برای مقابله با تخلفات در حوزه درمان، افزود: در بحث نظام پزشکی، باید وضعیت صدور و نظارت بر پروانهها ساماندهی شود؛ پزشکی که تخلف میکند، نباید تنها خود پاسخگو باشد بلکه مراکز درمانی خصوصی نیز که بستری برای این تخلفات فراهم میکنند، باید مسئولیتپذیر باشند و پاسخگو کردن این مراکز از پیشنهادات اصلی مقابله با زیرمیزی است.
وی یادآور شد: این موضوع در جلسات آینده کمیسیونهای بهداشت، قضائی و اقتصادی مجلس با جدیت دنبال خواهد شد تا بتوان به صورت جامع و هماهنگ راهکارهای مؤثری برای مقابله با پدیده زیرمیزی طراحی و اجرا کرد.
جمالیان ادامه داد: بسیاری از قوانین و دستورالعملهای فعلی اثر بازدارندگی لازم را ندارند و باید بازنگری شوند البته جریمههای موجود به قدری کماثرند که عملاً مانعی برای تخلفات محسوب نمیشوند و اگر بخواهیم اصلاحات جدی انجام دهیم، باید ساختار قانونی را نیز متناسب با شرایط امروز کشور بهروزرسانی کنیم.
وی با نگاهی از درون جامعه درمانی، گفت: از همکارانم در جامعه پزشکی تقاضا دارم که شرایط امروز کشور را درک کنند؛ جامعه پزشکی همواره با فداکاری، ایثار و ازخودگذشتگی در کنار مردم بوده و این روحیه یکی از خصوصیات برجسته این قشر شریف است.
جمالیان با ابراز تأسف از رفتار برخی معدود افراد در بدنه جامعه پزشکی، افزود: متأسفانه در روزهای اخیر شاهد هستیم که تعداد بسیار کمی از پزشکان با وجود تمکن بالا یا سابقه طولانی اقدام به دریافت مبالغ غیرمتعارف میکنند و این رفتارها، اگرچه محدود است، اما به حیثیت کل جامعه پزشکی آسیب میزند؛ اگر ما خودمان این رویهها را اصلاح نکنیم، ممکن است سایر نهادها و ارگانها وارد عمل شوند و این اتفاق، به وجهه و استقلال جامعه پزشکی لطمه خواهد زد؛ تأکید میکنم که اکثریت قاطع جامعه پزشکی کماکان با صداقت، فداکاری و احساس مسئولیت در حال خدمت به مردم هستند و باید حرمت این تلاشها حفظ شود.
