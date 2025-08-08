به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، با گذشت سه ماه از اکران عمومی انیمیشن ماجراجویانه «رویاشهر» به کارگردانی محسن عنایتی و تهیه‌کنندگی مصطفی حسن‌آبادی، این اثر با جذب بیش از ۳۱۵ هزار مخاطب، فروش ۲۰ میلیاردی را در گیشه رقم زد.

این انیمیشن سینمایی به عنوان تنها نماینده سینمای کودک و نوجوان در زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و پس از آن توانست روند فروش خود را حفظ و مخاطبانش را راضی نگه دارد.

«رویاشهر» که ۳ اردیبهشت‌ با شعار «شهر رویاهات رو بساز» روی پرده سینماهای سراسر کشور رفته است و پُرفروش‌ترین فیلم کودک سینماها در سه ماه اخیر محسوب می‌شود، قصه نوجوانی به نام «آرات» است که رویای قهرمانی در سَر دارد و در سفری همراه با دوستانش برای رسیدن به شهر رویایی خود، واقعیت‌های تازه‌ای را کشف می‌کند ... .

مدیریت دوبلاژ «رویاشهر» برعهده امیرهوشنگ زند بوده است و میرطاهر مظلومی، زنده‌یاد منوچهر والی‌زاده، منوچهر زنده‌دل، نگین کیانفر، اردشیر منظم، لیلا کوهسار، آرزو آفری و ارسلان جولایی از صداپیشگان آن هستند.

اکران «رویاشهر»، محصول مشترک مرکز انیمیشن سوره، مرکز پویانمایی مهوا، اداره کل فرهنگی شهرداری تهران و استودیو آینده‌نگار، در سینماها ادامه دارد و پخش آن برعهده موسسه بهمن سبز است.