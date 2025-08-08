  1. هنر
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۲۲

معرفی پرفروش‌ترین فیلم کودک تابستانه سینما؛ «رویاشهر» ۲۰ میلیاردی شد

فروش انیمیشن سینمایی «رویاشهر» به کارگردانی محسن عنایتی از مرز ۲۰ میلیارد تومان عبور کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، با گذشت سه ماه از اکران عمومی انیمیشن ماجراجویانه «رویاشهر» به کارگردانی محسن عنایتی و تهیه‌کنندگی مصطفی حسن‌آبادی، این اثر با جذب بیش از ۳۱۵ هزار مخاطب، فروش ۲۰ میلیاردی را در گیشه رقم زد.

این انیمیشن سینمایی به عنوان تنها نماینده سینمای کودک و نوجوان در زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و پس از آن توانست روند فروش خود را حفظ و مخاطبانش را راضی نگه دارد.

«رویاشهر» که ۳ اردیبهشت‌ با شعار «شهر رویاهات رو بساز» روی پرده سینماهای سراسر کشور رفته است و پُرفروش‌ترین فیلم کودک سینماها در سه ماه اخیر محسوب می‌شود، قصه نوجوانی به نام «آرات» است که رویای قهرمانی در سَر دارد و در سفری همراه با دوستانش برای رسیدن به شهر رویایی خود، واقعیت‌های تازه‌ای را کشف می‌کند ... .

مدیریت دوبلاژ «رویاشهر» برعهده امیرهوشنگ زند بوده است و میرطاهر مظلومی، زنده‌یاد منوچهر والی‌زاده، منوچهر زنده‌دل، نگین کیانفر، اردشیر منظم، لیلا کوهسار، آرزو آفری و ارسلان جولایی از صداپیشگان آن هستند.

اکران «رویاشهر»، محصول مشترک مرکز انیمیشن سوره، مرکز پویانمایی مهوا، اداره کل فرهنگی شهرداری تهران و استودیو آینده‌نگار، در سینماها ادامه دارد و پخش آن برعهده موسسه بهمن سبز است.

