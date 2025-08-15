تولید ۴ انیمیشن در جنگ ۱۲ روزه؛ استقبال از «رویاشهر» باعث انگیزه ماست

مصطفی حسنآبادی تهیهکننده انیمیشن «رویاشهر» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فروش بیش از ۲۰ میلیارد تومانی این انیمیشن در سینمای ایران گفت: حضور مخاطب انگیزهای برای تولیدکنندگان و سرمایهگذاران است تا کیفیت و تنوع آثار را افزایش دهند. همچنین، این روند به توسعه صنعت انیمیشن ایران کمک و فضای رقابتی سالمتری ایجاد میکند.
وی درباره پیشبینی فروش «رویاشهر» از ابتدا عنوان کرد: قطعاً استقبال مخاطبان و فروش این اثر کمتر از میزان مورد انتظار ما بود و انتظار نتایج بهتری داشتیم اما با توجه به شرایط پیش آمده و شروع جنگ ۱۲ روزه، حضور مخاطبان سینما کاهش قابل توجهی داشت و این موضوع در عدم تحقق پیشبینی ها تاثیر بهسزایی داشت. با این حال، در همین شرایط دشوار نیز مخاطبان همراهی خود را حفظ کردند و از آغاز این بحران تاکنون، حدود ۶ میلیارد تومان فروش ثبت شده که نشاندهنده علاقهمندی قابل توجه به این اثر است.
حسنآبادی درباره اکران آنلاین «رویاشهر» گفت: برنامهریزیهایی برای اکران آنلاین «رویاشهر» با هدف فراهم کردن دسترسی آسانتر برای مخاطبان در سراسر کشور و حتی خارج از کشور در حال انجام است.
این تهیهکننده درباره ساخت چند انیمیشن کوتاه در ایام جنگ ۱۲ روزه توضیح داد: ما در استودیو آینده نگار عمیقاً اعتقاد داشتیم فعالیتهای فرهنگی حتی در زمان بحران و جنگ نیز باید تداوم داشته باشند حتی پر قدرتتر از قبل. درنتیجه در ایام جنگ ۱۲ روزه، چهار انیمیشن کوتاه تولید کردیم که محور اصلی آنها بر پایه همبستگی ملی، تجلیل از نیروهای نظامی و بزرگداشت شهیدان بود. این آثار با هدف تقویت امید و روحیه مردم در شرایط دشوار تهیه و تولید شدند.
وی تصریح کرد: جنگ ۱۲ روزه باید برای کودکان بهصورت ساده و قابل فهم روایت شود تا آنها بتوانند واقعیتها را درک کنند. در این روایت، باید به سوالات آنها پاسخ دهیم و با مقابله فعالانه با روایتهای ناصحیح دشمن، حقیقت جنگ را روشن کنیم. علت مقاومت باید با زبان امیدبخش و با تأکید بر ارزشهای وطندوستی توضیح داده شود. نقش و ارزش سربازان و شهدای وطن را باید بهعنوان نماد شجاعت و فداکاری معرفی کرد تا حس احترام و غرور در نسلهای آینده زنده بماند. همچنین باید همواره به آیندهای روشن و گذر از شرایط سخت امیدوار بود و از هنر و خلاقیت، برای انتقال این پیامها بهره گرفت.
حسنآبادی در پایان درباره پروژه جدید استودیو آیندهنگار توضیح داد: استودیو آیندهنگار در حال حاضر روی پروژه جدیدی کار میکند که در مرحله طرح و نگارش فیلمنامه قرار دارد. با توجه به روند تولید و برنامهریزی انجام شده، امیدواریم این اثر تا اواخر سال ۱۴۰۷ آماده اکران شود. به امید خدا با بهرهگیری از تجارب ارزشمند گذشته، از جمله موفقیتهای «بنیامین» و «رویاشهر»، تلاش داریم تا در پروژه جدید، اثری متفاوت، با کیفیت بالاتر و رو به جلو خلق کنیم که بتواند مخاطبان را جذب کرده و جایگاه سینمای انیمیشن ایران را بیش از پیش ارتقا دهد. در این مسیر، تمرکز ما روی نوآوری در داستانپردازی و استفاده از تکنولوژیهای بهروز خواهد بود تا هم از نظر محتوا و هم فرم، اثری قابلتوجه ارائه کنیم. امیدواریم این پروژه بتواند گامی موثر در توسعه صنعت انیمیشن کشور باشد و مورد استقبال مخاطبان قرار گیرد.
انیمیشن سینمایی «رویاشهر» به کارگردانی محسن عنایتی و تهیهکنندگی مصطفی حسنآبادی ساخته شده است. اثر ماجراجویانه «رویاشهر» قصه نوجوانی به نام «آرات» است که رویای قهرمانی در سَر دارد و در سفری همراه با دوستانش برای رسیدن به شهر رویایی خود، واقعیتهای تازهای را کشف میکند ….
