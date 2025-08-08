حمله پهپادی جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و شهادت یک نفر+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی از حمله پهپادی جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

منابع لبنانی اعلام کردند که یک نفر در پی هدف قرار گرفتن یک خودروی غیرنظامی توسط پهپادهای رژیم اشغالگر صهیونیستی در مسیر بین شهرک انصاریه و الزهرانی در جنوب لبنان به شهادت رسیده است.

گفتنی است که از زمان توافق آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان، ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل ده‌ها بار آن را نقض کرده که به شهید و زخمی شدن تعدادی از شهروندان لبنان منجر شده است.

آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و لبنان با میانجیگری بین‌المللی، بامداد روز چهارشنبه هفتم آذر ۱۴۰۳ اجرایی شد.

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان چندی قبل تصریح کرد که از زمان برقراری آتش بس میان این جنبش و رژیم صهیونیستی، اسرائیل حدود ۳ هزار و ۷۰۰ بار آتش بس را نقض کرده است.