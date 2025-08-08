  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۲۱

ادعای رژیم صهیونیستی درباره ترور مسئول اطلاعات «یگان رضوان» حزب الله

رژیم صهیونیستی مدعی شد که مسئول اطلاعات یگان رضوان حزب الله را در حمله پهپادی به منطقه «عدلون» در جنوب لبنان به شهادت رسانده است. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری قدس، ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که «محمد حمزه شحاده» مسئول اطلاعات یگان رضوان حزب الله را در حمله پهپادی به منطقه «عدلون» در جنوب لبنان به شهادت رسانده است.

در خبری دیگر، منابع لبنانی اعلام کردند که ارتش صهیونیستی امروز جمعه یک دستگاه بولدوزر را در اطراف شهرک «عیترون» در جنوب لبنان هدف حمل پهپادی قرار داده است.

تداوم حملات رژیم صهیونیستی به لبنان در حالی است که واکنش ها به اقدام دولت نواف سلام به تصویب طرح آمریکایی انحصار سلاح در دست دولت و تلاش برای خلع سلاح حزب الله همچنان ادامه دارد.

