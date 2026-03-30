به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، جشنواره فیلم لوکارنو قرار است در سال ۲۰۲۶، مروری بر فهرست سیاه هالیوود داشته باشد و فیلم‌هایی از یکی از سیاسی‌ترین دوره‌های سینمای آمریکا را به نمایش بگذارد.

دوره «بلک لیست» هالیوود، دوره‌ای را در برمی گیرد که به بهانه مقابله با نفوذ کمونیسم در فرهنگ آمریکا پس از پایان جنگ جهانی دوم، به سانسور شدید، زندانی‌شدن یا جلوگیری از فعالیت طرفداران کمونیست در صنعت فیلم منجر شد و بسیاری از فیلمسازان منتقد به کمیته رسوای فعالیت‌های ضد آمریکایی مجلس نمایندگان (HUAC) احضار شدند.

اکنون لوکارنو در بخشی با عنوان «سرخ و سیاه - چپ هالیوود و فهرست سیاه» قصد دارد آنچه را که «دورانی سرکوبگر اما به طرز جسورانه‌ای خلاق» توصیف شده، دوباره بررسی کند و به مرور دوره‌ای بپردازد که بازتاب حملات سیاسی به آزادی بیان و آزادی هنری است و چنین هجومی امروزه دوباره دیده می‌شود.

این برنامه فیلم‌های کلیدی کارگردانان، نویسندگان و ستارگانی مانند جان گارفیلد، جوزف لوزی، دالتون ترامبو، دوروتی پارکر، ریچارد رایت و چارلی چاپلین را برجسته خواهد کرد و ریشه‌ها و پیامدهای «وحشت سرخ» را در سراسر آمریکا، اروپا و فراتر از آن دنبال خواهد کرد.

این برنامه که دربرگیرنده فیلم‌های داستانی، مستند، خبری و کوتاه از آمریکا، بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، مکزیک و آرژانتین است، فیلم‌های بازسازی‌شده دیجیتال و پرینت های آرشیوی را برای بررسی فیلم‌های آن دوره گرد هم می‌آورد.

از جمله فیلم‌هایی که ارائه می‌شوند می‌توان به «آوای خشم» (۱۹۵۰) ساخته سای اندفیلد؛ «ستاره شمال» (۱۹۴۳) ساخته لوئیس مایلستون بر اساس فیلمنامه‌ای از لیلیان هلمن؛ «بی‌رحم» (ادگار اولمر، ۱۹۴۸) نوشته آلوا بسی و گوردون کان؛ «مزاحم در غبار» (کلارنس براون، ۱۹۴۹) نوشته بن مدو؛ «تیراندازی متقابل» (۱۹۴۷) به کارگردانی ادوارد دمیتریک و تهیه‌کنندگی آدریان اسکات؛ و «آقای ایکس شگفت‌انگیز» (۱۹۴۸) به کارگردانی برنارد وورهاوس اشاره کرد.

همچنین فیلم‌هایی که به ندرت در چارچوب «بلک لیست» نمایش داده می‌شوند، مانند «هیچ جز قلب تنها» (۱۹۴۴) ساخته کلیفورد اودتس و «اسپانیا اوترا وز» (خائیمه کامینو، ۱۹۶۹)، نوشته آلوا بسی، در این بخش به نمایش درخواهند آمد.

این مرور آثار با همکاری سینماتک سوئیس و با حمایت آرشیو فیلم و تلویزیون UCLA و با مدیریت احسان خوشبخت تهیه شده است.

مدیر این بخش گفت: اگر اصرار دارید که هالیوود کلاسیک را «کارخانه رویاسازی» بنامید، باید ببینید که چگونه این مفهوم توسط برخی از مترقی‌ترین چهره‌های سیاسی تاریخ سینمای آمریکا در بیش از ۴۰ فیلمی که در این مرور آثار گرد هم آمده‌اند، به قطعات کوچک‌تر تبدیل شده است.

وی افزود: اکنون به‌موقع‌ترین زمانی است که می توان به مرور آن دوران پرداخت و روش‌های خلاقانه‌ گنجاندن آگاهی سیاسی در فیلم و پیامدهای غم‌انگیز آن عزم سیاسی، داستان هیجان‌انگیز را بررسی کرد و به زوایای جدیدی از تعقیب و گریزهای دوران مک‌کارتی پرداخت.

هفتاد و نهمین جشنواره فیلم لوکارنو از ۵ تا ۱۵ آگوست برگزار می‌شود.