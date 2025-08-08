شهدا چراغ هدایت جامعه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جهانبخش کرمی، در مراسم اربعین «سردار سپهبد شهید حسین سلامی» و شهدای اقتدار که با حضور مقامات کشوری و استانی و اقشار مختلف مردم در مصلای زنجان برگزار شد، گفت: نیروهای مسلح کشور در دفاع مقدس و عرصه‌های مختلف از اسلام و انقلاب اسلامی دفاع کردند، گفت: نیروهای هوافضای سپاه نیز با حماسه‌آفرینی‌های خود دشمن را وادار به عقب‌نشینی کردند.

وی افزود: همان‌گونه که پیامبر اسلام (ص) فرمودند ضربت حضرت علی (ع) در روز خندق برتر از عبادت تمام امت تا روز قیامت است.

کرمی ادامه داد: شهدای ما جان خود را برای اسلام، انقلاب اسلامی، قرآن، استقلال و عزت کشور فدا کردند؛ همان‌گونه که پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) در راه حق مجاهدت کردند.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با اشاره به حضور پرشور مردم زنجان در این مراسم افزود: امروز یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر از جمله آیت‌الله شهید رئیسی، سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، شهید سید رضی موسوی، شهید صیاد شیرازی، شهید زاهدی، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای هوافضا، دانشمندان شهید و شهدای استان زنجان را گرامی می‌داریم.

وی با یادآوری ارادت سردار شهید حسین سلامی به مردم زنجان تصریح کرد: شهید سلامی همواره از ولایت‌مداری، بصیرت و حماسه‌آفرینی مردم زنجان در دفاع مقدس و فتنه‌های سال‌های ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ یاد می‌کرد و به حضور آگاهانه آنان در صحنه‌های انقلاب افتخار می‌کرد.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان از همه مردم و مسئولان برای حضور در مراسم شهدا قدردانی کرد و گفت: شهدا چراغ هدایت و کشتی نجات هستند و راهشان همچنان ادامه دارد.