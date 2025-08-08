محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: با بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی همچنان وقوع دماهای ۴۸ درجه و بالاتر تا اوایل هفته آینده در برخی از نقاط استان مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: همچنین با استقرار جریانات جنوبی تا اواسط هفته پیش رو، افزایش رطوبت، شرجی و مه رقیق در سواحل، مناطق جنوبی، مرکزی، غربی و بخش‌هایی از مناطق شمالی به تناوب ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: در این ایام (به ویژه روزهای جمعه و شنبه) با توجه به ضرایب بالای ناپایداری و انباشت رطوبت در منطقه رشد ابر و رعد و برق، رگبارهای پراکنده و تندبادهای لحظه‌ای به ویژه در ارتفاعات استان و وقوع گرد و خاک‌های همرفتی در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی دور از انتظار نیست.

سبزه زاری در خصوص شرایط جوی خوزستان اظهار کرد: در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۵۰ و ایذه با دمای ۲۶.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۸.۱ و کمینه دمای ۲۹.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.