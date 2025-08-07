تداوم افزایش رطوبت و شرجی در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی همچنان وقوع دماهای ۴۸ درجه و بالاتر تا اوایل هفته آینده در برخی از نقاط استان مورد انتظار است.
وی ادامه داد: همچنین با استقرار جریانات جنوبی تا اواسط هفته پیش رو، افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق درسواحل، مناطق جنوبی، مرکزی، غربی و بخشهایی از مناطق شمالی به تناوب ادامه خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی خوزستان عنوان: در این ایام با توجه به ضرایب بالای ناپایداری و انباشت رطوبت در منطقه (به ویژه فردا و پس فردا) رشد ابر و رعد و برق، رگبارهای پراکنده و تندبادهای لحظهای بویژه در ارتفاعات استان دور از انتظار نیست.
به گفته سبزه زاری، در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۵۰.۶ و ایذه با دمای ۲۷.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۸.۵ و کمینه دمای ۳۲.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.
