خوزستان در محاصره گرما؛ تداوم رطوبت و شرجی

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: با بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی همچنان وقوع دماهای ۴۸ درجه و بالاتر تا اواسط هفته در برخی از نقاط استان مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: همچنین با استقرار جریانات جنوبی تا روز سه شنبه، افزایش رطوبت، شرجی و مه رقیق درسواحل، مناطق جنوبی، مرکزی، غربی و بخشهایی از مناطق شمالی تداوم خواهد داشت.
وی ادامه داد: در این ایام (به ویژه شنبه و یکشنبه) با توجه به ضرایب بالای ناپایداری و انباشت رطوبت در منطقه رشد ابر و رعد و برق، رگبارهای پراکنده و تندبادهای لحظهای بویژه در ارتفاعات استان و وقوع گرد و خاکهای همرفتی در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی دور از انتظار نیست.
به گفته سبزه زاری، شمال خلیج فارس طی امروز و فردا مواج خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر، در شبانه روز گذشته بستان با دمای ۴۹ و ایذه با دمای ۲۶.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شدهاند.
همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۶ و کمینه دمای ۳۱.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.
