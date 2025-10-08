  1. استانها
  2. خوزستان
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴

سبزه زاری: میزان رطوبت در خوزستان افزایش می یابد

سبزه زاری: میزان رطوبت در خوزستان افزایش می یابد

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان از افزایش رطوبت در روز جمعه در برخی نقاط استان خبر داد و گفت: همچنین در این ایام رخداد پدیده مه، یا مه رقیق را شاهد هستیم.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده تداوم استقرار جریانات جنوبی و افزایش رطوبت و رخداد پدیده مه یا مه رقیق تا اواسط روز جمعه در سواحل، مناطق جنوبی، مناطق مرکزی و بخش هایی از مناطق غربی و شمالی استان می باشد.

وی با بیان اینکه از اواسط روز جمعه با تغییر سوی جریانات از میزان رطوبت کاسته خواهد شد، ادامه داد: همچنین از اواسط جمعه تا اواخر شنبه وزش باد در مناطق غربی ، جنوبی و تا حدود مرکزی به صورت متوسط همراه با تندباد لحظه ای پیش بینی می شود، لذا برخاستن گرد و خاک موقتی نیز در این مناطق دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: دما تا روز شنبه بین ۳ تا۴ درجه کاهش پیدا خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۴۲.۴ و ایذه با دمای ۱۳.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم ترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شده اند.

همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۱.۳ و کمینه دمای ۲۰.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.

کد خبر 6615829

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها