سبزه زاری: میزان رطوبت در خوزستان افزایش می یابد

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده تداوم استقرار جریانات جنوبی و افزایش رطوبت و رخداد پدیده مه یا مه رقیق تا اواسط روز جمعه در سواحل، مناطق جنوبی، مناطق مرکزی و بخش هایی از مناطق غربی و شمالی استان می باشد.

وی با بیان اینکه از اواسط روز جمعه با تغییر سوی جریانات از میزان رطوبت کاسته خواهد شد، ادامه داد: همچنین از اواسط جمعه تا اواخر شنبه وزش باد در مناطق غربی ، جنوبی و تا حدود مرکزی به صورت متوسط همراه با تندباد لحظه ای پیش بینی می شود، لذا برخاستن گرد و خاک موقتی نیز در این مناطق دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: دما تا روز شنبه بین ۳ تا۴ درجه کاهش پیدا خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۴۲.۴ و ایذه با دمای ۱۳.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم ترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شده اند.

همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۱.۳ و کمینه دمای ۲۰.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.