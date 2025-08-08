۹۵ هزار متقاضی برای ۱۰ هزار خودروی وارداتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ضیغمی اظهار کرد: در طرح جدید عرضه خودروهای وارداتی، حدود ۱۰ هزار خودرو عرضه خواهد شد. ۹۵ هزار نفر نیز برای خودروهای وارداتی حساب وکالتی ایجاد کرده‌اند.

مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت در مصاحبه با سیما افزود: روز یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ مراسم قرعه کشی برگزار خواهد شد.

گفتنی است؛ سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی با ۳۵ مدل خودرو از ۱۱ مرداد ماه فعال شد و متقاضیان می‌توانستند تا ۱۵ مرداد برای ثبت نام در دور جدید خودروهای وارداتی اقدام و سه اولویت از سبد محصولات اعلامی را انتخاب کنند.

اما در پی تغییر نشانی سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی؛ مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت از تمدید مهلت وکالتی کردن حساب‌ها نزد بانک‌های منتخب تا ۱۵ مرداد و ثبت‌نام در سامانه یکپارچه عرضه خودروی وارداتی تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۱۶ مرداد به دلیل تغییر نشانی سامانه خبر داده بود.