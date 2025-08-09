به گزارش خبرنگار مهر، از امروز -شنبه ۱۸ مردادماه- مبالغی که پیشتر برای خرید خودروهای وارداتی در حساب متقاضیان مسدود شده بود، آزاد شده و امکان برداشت آن وجود دارد. پایان مهلت نامنویسی در این طرح نیز تا ساعات پایانی امشب خواهد بود.
همچنین بر اساس اعلام مهدی ضیغمی مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت، فردا -یکشنبه ۱۹ مردادماه- قرعهکشی میان ثبتنامکنندگان انجام میشود و نمایندگان نهادهای نظارتی نیز در این فرآیند حضور خواهند داشت. پس از انجام قرعه کشی اسامی برندگان از طریق سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی اطلاع رسانی میشود.
طبق آخرین اخبار تا دیروز نزدیک به ۹۵ هزار نفر نسبت به افتتاح حساب وکالتی اقدام کرده بودند.
در این مرحله، حدود ۱۰ هزار خودروی وارداتی در ۳۵ مدل مختلف عرضه خواهد شد. خریداران میتوانند سه گزینه را به عنوان اولویت انتخاب کنند. قیمت نهایی خودرو پس از احتساب تعرفهها و سایر هزینههای مرتبط اعلام میشود.
مطابق اطلاعیه سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی، تمام افرادی که شرایط مندرج در ماده ۴ «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» مصوب جلسه ۵۴۳ شورای رقابت را دارند، تا روز شنبه ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ فرصت ثبتنام در سایت Salecars.ir را خواهند داشت و میتوانند از میان محصولات موجود سه اولویت برگزینند.
برای ورود به این طرح، متقاضیان باید از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ تا ساعت ۱۲ روز پنجشنبه ۱۴۰۴/۰۵/۱۶، یکی از حسابهای بانکی خود را فقط در شعب بانکهای معرفیشده در سامانه، به نام «خودرو وارداتی» وکالتی کرده و مبلغ پنج میلیارد ریال در آن مسدود میکردند.
همچنین طبق آنچه که در سامانه آمده شرایط زیر برای خرید خودرو باید مدنظر قرار گیرد.
۱- قیمتهای مندرج در جداول قیمت در مبادی ورودی کشور بوده و هزینهها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینههای شمارهگذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و… قابل اضافه شدن به قیمتهای مذکور است.
۲- قیمتهای مندرج در جدول شماره ۱ مربوط به آخرین قیمتهای محاسباتی خودروهای مربوط به شرکتهای مورد نظر است.
۳- قیمتهای مندرج در جدول شماره ۲ بر اساس مبلغ پایه خرید ارزی و مطابق با نرخ تعرفه گمرکی و نرخ ارز محاسباتی حقوق و عوارض گمرکی مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ برآورد گردیده است.
۴- قیمت قطعی خودروها پس از ارائه کلیه مستندات و مدارک مثبته توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و متعاقباً اعلام خواهد شد.
۵- شرکتهای عرضهکننده خودرو پس از اعلام قیمت قطعی خودروها نسبت به فراخوان خریداران جهت تکمیل وجه اقدام خواهند نمود.
۶- شرکتهای عرضهکننده موظف میباشند در کلیه فروشها ضوابط و روشهای مختلف فروش ذیل ماده ۴ آئیننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو را بر اساس برنامهریزیها و اقدامات انجام شده جهت ترخیص خودروها مد نظر قرار داده و نسبت به انعقاد قرارداد با خریداران اقدام نمایند.
۷- در صورت انعقاد قرارداد به روش پیشفروش، حداکثر مبلغ قابل دریافت معادل پنجاه درصد قیمت فروش مندرج در جداول فوق بوده و قیمت فروش قطعی پس از ارائه اسناد و مدارک مثبته خودروهای وارداتی توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام خواهد شد.
۸- مفاد قراردادهای منعقده با مشتریان باید منطبق بر مشخصات دقیق هر یک از روشهای مندرج در آئیننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو بوده و اخذ هرگونه وجه مازاد تعهد تحویل بیش از مهلتهای مقرر در آئیننامه مذکور و درج بندهایی خارج از چارچوب قانونی، موجب ایجاد مسئولیتهای حقوقی و قانونی برای شرکتهای عرضهکننده است.
۹- کلیه متقاضیان و خریداران میبایست پیش از هر گونه اقدام نسبت به پرداخت وجه، تکمیل فرآیند خرید و انعقاد قرارداد، نسبت به مطالعه دقیق و کامل مفاد اطلاعیههای صادره شرایط عمومی و اختصاصی قراردادها و سایر اسناد مرتبط اقدام نمایند. بدیهی است اقدام به پرداخت وجه یا امضای قرارداد به منزله قبول و پذیرش مفاد و شرایط مندرج در اطلاعیهها و قراردادها تلقی گردیده و هر گونه ادعا در خصوص عدم اطلاع یا عدم آگاهی از مفاد مذکور، قابل قبول نخواهد بود. ضمناً مسئولیت تبعات ناشی از عدم مطالعه یا برداشت نادرست از مفاد اطلاعیهها و قراردادها صرفاً بر عهده متقاضی خواهد بود.
۱۰- اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده ۱۹ آئیننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار میگیرد.
نظر شما