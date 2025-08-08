به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام به شرح زیر است:
« ۱۷ مردادماه، «روز خبرنگار» را به همه خبرنگاران عزیز و اهالی گرانقدر خبر و رسانه، که رسالت دشوار و خطیر اطلاعرسانی بر عهده آنهاست، تبریک میگویم.
عرصه اطلاع رسانی، عرصهای شگفت است و هنگامههای خاص، نشان داده است که خبرنگاران و اصحاب رسانه، در این راه مقدس حتی از مخاطرات جانی نیز هراسی ندارند و برای ایفای رسالت مهم خویش، به جان میکوشند.
خبرنگاران نه در شعار، بلکه در عمل و واقعیت، چشمان بینا و زبانهای گویای جامعهاند و پیشرفت و اصلاح روشها و منشهای رفتاری کارگزاران و مسئولان، جز با توجه به نقطهنظرها و نقدها و ریزبینی و تیزبینی آنها میسر نیست.
نهاد دانشگاه و پیشرفت علمی و عملی آن نیز، همواره مدیون و مرهون اطلاعرسانی، نقد و نظرِ به موقع و راهنمایی مشفقانه خبرنگاران و اهالی رسانه است تا از یک سو، با نقد درست و منصفانه، خطاها و کاستیها را اصلاح کنند و از سوی دیگر با اطلاعرسانی شایسته از عملکرد دانشگاه، پیشرفتهای علمی کشور عزیزمان ایران را در پیش روی جهانیان به نمایش بگذارند.
اگر چه کار خبرنگار معطوف به یک روز نیست و در واقع، هر روز، روز خبرنگار است، اما اینجانب به سهم خود و به نمایندگی از تمامی اعضای خانواده بزرگ دانشگاه تهران، «روز خبرنگار» را که به صورت نمادین برای ارجنهادن به خدمات این عزیزان نامگذاری شده، به حضور تمامی خبرنگاران و اصحاب عزیز و تلاشگر رسانه تبریک میگویم و برای همه عزیزان آرزوی تندرستی و توفیق در راه سربلندی ایران بزرگ را دارم.
جمال موسوی
رئیس مرکز حوزه ریاست و روابطعمومی دانشگاه تهران»
