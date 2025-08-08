جهاد دانشگاهی فرزند انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر فاتحیفر در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته تبریز با تبریک ۱۶ مرداد ماه، سالروز تأسیس جهاد دانشگاهی، اظهار کرد: در دهه اول انقلاب علاوه بر فعالیتهای علمی و فرهنگی، جهاد دانشگاهی در پشتیبانی از جبههها و ساخت قطعات نظامی نقشآفرینی کرد که به شهادت ۲۲ شهید و ۸ جانباز منجر شد. این راه با افتخار ادامه دارد.
وی ادامه داد: در حوزه رسانه نیز، خبرگزاریهای ایسنا، ایکنا، بازار کار و سینا پرس به عنوان رسانههای غیر دولتی جهاد دانشگاهی، نقش مهمی در اطلاعرسانی و جهاد تبیین داشتهاند؛ همچنین مرکز افکارسنجی دانشجویان (ایسپا) با ارائه نظرسنجیهای علمی دقیق در تصمیمسازی کشور مؤثر بوده است؛ جهاد دانشگاهی با ساختاری غیر دولتی اما مأموریتی مردمی، در بیش از ۴۵ سال گذشته همواره در خط مقدم پیشرفت علمی، فرهنگی و اجتماعی کشور قرار داشته و اکنون در ۳۰ استان با بیش از ۱۳ واحد فعال در تهران و پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری، نقش برجستهای در توسعه کشور ایفا میکند.
وی خاطرنشان کرد: طراحی و ساخت تستر کوپلینگ انعطافپذیر توسط مهندسان استان در دست انجام است و تا پایان سال رونمایی میشود.
فاتحی فر با اشاره به خدمات درمانی جهاد دانشگاهی از جمله کلینیک طب پیشگیری، بانک خون بند ناف و مرکز درمان ناباروری که تاکنون بیش از ۲۱۷۲ نوزاد به خانوادهها هدیه داده، خاطرنشان کرد: موفقیت درمان این مرکز بالاتر از میانگین جهانی بوده است و توسعه دفاتر در دانشگاههای استان و عدالت آموزشی در مناطق محروم از اولویتهای ما است.
