به گزارش خبرنگار مهر سیامک آزادی، رئیس جهاد دانشگاهی کرمانشاه و رئیس پارک علم و فناوری استان، ظهر یکشنبه در جمع اصحاب رسانه با قدردانی از همراهی رسانه‌ها اظهار کرد: با توجه به گستردگی فعالیت‌های جهاد دانشگاهی، نیازمند حمایت و همکاری رسانه‌ها هستیم که خوشبختانه این همراهی به‌خوبی شکل گرفته است.

وی با تشریح عملکرد یک‌ساله جهاد دانشگاهی کرمانشاه افزود: در حوزه آموزش عالی، با وجود کاهش روند جذب دانشجو در کشور، مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه رشد حدود ۳۰ درصدی پذیرش دانشجو را تجربه کرده که نتیجه تمرکز بر رشته‌های مورد نیاز جامعه و بازار کار است.

آزادی از احیای سه رشته «مدیریت کسب‌وکار»، «مدیریت صنعتی» و «مهندسی نقشه‌برداری» خبر داد و گفت: همچنین مجوز رشته «مددکاری اجتماعی» اخذ و دانشجویان آن مشغول تحصیل هستند. رویکرد اصلی ما تربیت دانشجویان کارآفرین و آماده ورود به بازار کار است.

رئیس جهاد دانشگاهی کرمانشاه در ادامه به فعالیت‌های فرهنگی اشاره کرد و افزود: برگزاری رویدادهای ملی، مسابقات مناظرات دانش‌آموزی و دانشجویی، اخذ مجوز مرکز مشاوره و سازمان دانشجویان استان از مهم‌ترین دستاوردهای فرهنگی یک‌سال گذشته بوده است.

وی با اشاره به اقدامات عمرانی و فناورانه تصریح کرد: پروژه مرکز توسعه اقتصاد دیجیتال با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد در حال اجراست و مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی نیز به بهره‌برداری رسیده که نقش مهمی در ارائه خدمات درمانی به استان و حتی کشورهای همسایه خواهد داشت.

آزادی از آغاز احداث مراکز نوآوری در شهرستان‌ها خبر داد و گفت: مرکز نوآوری شهرستان صحنه تا شش ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد و ایجاد سه مرکز دیگر نیز در برنامه سال آینده قرار دارد.

رئیس پارک علم و فناوری کرمانشاه با اشاره به حوزه پژوهش اظهار کرد: تمرکز ما بر طرح‌های مسئله‌محور و تدوین اسناد راهبردی از جمله سند ارتقای امنیت اجتماعی استان و الگوی توسعه اجتماع‌محور سکونتگاه‌های غیررسمی است.

وی افزود: در حوزه درمان نیز خدمات مرکز ناباروری با رشد ۲۵ درصدی همراه بوده و با مشارکت نهادهای حمایتی، خدمات ارزان‌قیمت به هم‌استانی‌ها ارائه شده است.

آزادی در بخش دیگری از سخنان خود به آموزش‌های مهارتی اشاره کرد و گفت: سالانه حدود ۳۰ هزار نفر در دوره‌های مهارتی و تخصصی جهاد دانشگاهی کرمانشاه شرکت می‌کنند و تأسیس نخستین مدرسه رباتیک کشور از جمله اقدامات نوآورانه این حوزه است.

وی با بیان اینکه پارک علم و فناوری استان در مسیر بلوغ قرار گرفته است، گفت: صادرات محصولات و خدمات شرکت‌های فناور استان در یک سال گذشته دو برابر شده و اکنون ۱۱ کشور مقصد صادراتی این شرکت‌ها هستند.

رئیس جهاد دانشگاهی کرمانشاه در پایان تأکید کرد: هدف اصلی ما نقش‌آفرینی فعال در توسعه استان با تکیه بر توان نخبگان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است و معتقدیم کرمانشاه با برنامه‌ریزی درست می‌تواند در سطح ملی و بین‌المللی بدرخشد.