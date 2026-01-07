خسرو کنعانی رئیس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی شد  

به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه طی آئینی، با حضور زهرا شیخی معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی، تقی کرمی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجان شرقی، خسرو کنعانی به عنوان رئیس سازمان جهاددانشگاهی استان معرفی شد.
خسرو کنعانی با تبیین رویکردها و برنامههای پیش روی سازمان جهاددانشگاهی استان، از تلاشهای رؤسای قبلی و تمامی تلاشگران این مجموعه قدردانی و ابراز امیدواری کرد تا چالشهای موجود در این مجموعه با حمایت مسئولان و مدیریت ارشد استان، برطرف شود.
وی با برشماری چالشهای اصلی سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی گفت: هماندیشی در بدنه مجموعه از اولین رویکردها در مدیریت جدید است که به همین منظور اقدام به راهاندازی شورای راهبردی تصمیمسازی با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت مجموعه در بخشهای مختلف کردهایم تا بتوانیم با مشورت و همفکری تمام همکاران در بخشهای مختلف، تصمیمسازی کنیم.
علی اصغر فاتحیفر، رئیس سابق سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی نیز در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۲۷ دی ماه جهاددانشگاهی گفت: اغلب همکاران ما به معنای واقعی کلمه جهادگر هستند. نگاه ما حزبی نیست و خود را سرباز نظام میدانیم و حاضریم جانمان را برای نظام فدا و هر کاری کنیم تا کشور توسط مقام معظم رهبری به دست صاحب اصلیش، امام عصر (عج) برسد.
وی، همدلی جهادگران در این مدت را عامل اصلی پیشبرد اهداف عنوان کرد و به توانمندیهای تلاشگران این نهاد، اشاره و از روحیه انقلابی و جهادی، جدیت و انرژی مضاعف اعضای سازمان جهاددانشگاهی استان قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه سازمان جهاد دانشگاهی باید در دانشگاه پیشرو باشد، از همراهی رؤسای دانشگاههای استان در طول سه سال گذشته قدردانی کرد و گفت: دانشگاهها در طول این سالها نسبت به همکاری با این مجموعه ابراز علاقه کردند و دو دفتر جهاددانشگاهی در دانشگاههای هنر اسلامی و صنعتی تبریز راهاندازی شد.
وی، راهاندازی مرکز لنفوسیتتراپی در مرکز درمان ناباروری سازمان جهاد دانشگاهی، مرکز نوآوری و مرکز انتشارات جهاددانشگاهی را از دیگر اقدامات صورت گرفته در طول سه سال مدیریتش دانست و وصول مطالبات، مسائل مرتبط با بیمه و عقد قرارداد را نیز یکی از پرچالشترین حوزهها در خصوص مراکز پزشکی و درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان برشمرد.
گفتنی است با حکم علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی کشور، خسرو کنعانی به مدت دو سال به عنوان رئیس سازمان جهاددانشگاهی استان آذربایجانشرقی منصوب شده است. وی پیش از این انتصاب، به عنوان معاون فرهنگی این سازمان مشغول خدمت بود.
