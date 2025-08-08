طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان روند صعودی مصرف را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا همایونی‌فر، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور اقتصادی وزارت کشور درباره آثار اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان اظهار کرد: با کنترل‌هایی که از طریق سامانه نانینو (طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان) صورت گرفت، طی دو سه سال گذشته روند صعودی مصرف آرد یارانه‌ای در کشور متوقف شده است. البته نه اینکه مردم نان کمتری کمتر مصرف کرده باشند، بلکه جلوی هدر رفت آرد یارانه‌ای گرفته شده است.

وی با بیان اینکه داده‌های تولید شده توسط سامانه نانینو (طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان) به جلوگیری از تخلفات در حوزه آرد یارانه‌ای کمک‌موثری کرده است، گفت: مثلاً یکی از داده‌هایی که در این سامانه با پردازش تراکنش‌های فروش استخراج شده نشان می‌دهد یک درصد از کارت‌های بانکی خریدار نان، حجم نانی معادل ۱۳ درصد از کل آرد یارانه‌ای کشور را مصرف می‌کنند. یا ۳ درصد کارت‌های بانکی خریدار نان، حجم نانی معادل ۲۳ درصد از کل آرد یارانه‌ای کشور، یا ۵ درصد از کارت‌های بانکی خریدار نان، حجم نانی معادل ۳۵ درصد از کل آرد یارانه‌ای کشور، یا ۱۰ درصد از کارت‌های بانکی خریدار نان، حجم نانی معادل ۴۲ درصد از کل آرد یارانه‌ای کشور را مصرف می‌کنند.

وی ادامه داد: ما لیست این تراکنش‌های نامتعارف کارت‌های بانکی مربوط به هر استان را از سامانه استخراج کردیم. از بانک مرکزی کد ملی مربوط به هر کارت بانکی را گرفتیم. و در اختیار استانداران قرار دادیم. و استان‌ها سراغ اینها رفتند که ببینند این حجم بالای نان را برای چه مصرفی خریداری می‌کنند. یک نمونه اش را مثال بزنم؛ مثلاً یکی از این افرادی که حجم بالای نان خریداری می‌کرد، یک فرد معتاد بود که از نانوایی‌های مختلف نان زیاد میخرید و به دامداری‌ها می‌فروخت و ۸ میلیون سود می‌کرد. یا یک نفر دیگر بود که خودش دامداری داشت و این نان‌ها را برای خوراک دام‌هایش استفاده می‌کرد.

وی تاکید کرد: اگر سامانه نانینو (طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان) نبود، چنین داده‌هایی تولید نمی‌شد و ما نمی‌توانستیم این‌طور نظارت کنیم. امروز اکثر کسانی که به صورت نامتعارف (برای مصارف غیرخانوار) در حال خرید نان بودند، شناسایی شده‌اند و سراغ آنها رفته ایم.

این مقام مسئول در وزارت کشور افزود: اینکه برخی نانوایان به اتاق‌های اصناف مراجعه و اعلام می‌کنند که سهمیه آرد یارانه‌ای شأن قطع شده یا جریمه شده‌اند، کسانی هستند که تخلف می‌کردند و تراکنش‌های مشکوک داشتند.

وی به یکی دیگر از دستاوردهای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان اشاره کرد و گفت: تا قبل از اینکه سامانه نانینو راه‌اندازی شود اگر بازرسان اتاق اصناف می‌خواستند نانوایی‌ها را بازرسی کنند باید به صورت تصادفی به تک‌تک واحدهای صنفی مراجعه می‌کردند تا تخلفات را شناسایی کنند اما از زمانی که سامانه نانینو راه‌اندازی شده، به اتاق‌های اصناف لیست نانوایی‌های متخلف که تراکنش‌های نامتعارف دارند را می‌دهیم تا بازرسان اتاق به این واحدهای صنفی مراجعه کنند. لذا بازرسی‌های ما هوشمند و هدفمند شده و با هزینه و زمان کمتری انجام می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش درباره الگوی دیگری از تخلفات برخی نانوایان گفت: برخی متخلفان بخشی از آرد یارانه‌ای را به نانوایی‌های آزادپز یا به شیرینی پزی‌ها و سایر صنوف می‌فروختند.

همایونی فر گفت: سامانه با پردازش هوشمند تراکنش‌های خرید نان، تمامی الگوهای تقلب را شناسایی می‌کند. مثلاً اگر نانوایی دو نان سنگک می‌فروشد اما روی کارتخوان هوشمند نانینو، ۶ تا نان سنگک تراکنش ثبت می‌کند را سامانه نانینو شناسایی می‌کند.

این مقام مسئول در وزارت کشور در پاسخ به اظهارات مجری که گفت برای اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان هزینه سنگینی شده اما نتوانسته جلوی تخلفات را بگیرد، تصریح کرد: این‌طور نیست؛ دولت برای سامانه نانینو هزینه‌ای نکرده است و عده‌ای عدد یارانه کل آرد و نان و کمک هزینه پرداختی به نانوایان را با هزینه سامانه نانینو اشتباه می‌گیرند.