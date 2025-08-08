آغاز مرمت بزرگترین گوی برنزی پومودوروی ایران +فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، گوی برنزی آرنالدو پومودورو، هنرمند ایتالیایی به آثار موزه زمان برای بازدید کنندگان این موزه اضافه شد. پروژه مرمتی این گوی که کمتر از یک ماه پیش شروع شده، در موزه زمان واقع در منطقه زعفرانیه تهران در حال انجام است. این گوی که با نام «گوی پومودورو» شناخته میشود، از سال ۱۳۵۷ در پارک ارم تهران نصب بوده و دچار آسیبهای مختلف محیطی و سطحی شده بود.
اکنون این گوی سه تنی با قطری حدود ۴ متر توسط گروه موزههای دفینه در حیاط موزه زمان قرار گرفته است و بازدیدکنندگان از موزه میتوانند روند مرمت و حفاظت از این اثر را نیز ببینند.
منیژه هادیان دهکردی، متخصص حفاظت و مرمت گفت: مدت زمان مورد انتظار برای مرمت این اثر که طی سالها در معرض فرسایش محیطی، از جمله آلودگی هوا و پاکسازیهای غیرکارشناسی قرار داشته، حدود ۱۴ هفته است. بازدیدکنندگان موزه زمان میتوانند روند مرمت را به صورت شفاف و در کارگاهی که در محل راهاندازی شده، مشاهده کنند.
هادیان دهکردی اظهار داشت: این گوی برنزی، یکی از سه اثر پومودورو در ایران است. بزرگترین نمونه از گوی پومودورو در موزه زمان نگهداری میشود. دو نمونه دیگر شامل یک اثر در موزه هنرهای معاصر تهران و یک مدل مینیاتوری به قطر ۳۰ سانتیمتر در کاخ نیاوران هستند. همچنین یک ستون ساخته پومودورو نیز در نیاوران وجود دارد.
این گوی که در سال ۱۹۷۴ خلق و در سال ۱۳۵۷ به ایران منتقل شده است، یکی از نمونههای محدود آثار بزرگ مقیاس «گوی درون گوی» پومودورو به شمار میرود که نمونههای دیگری از آن در مقر سازمان ملل در نیویورک، یونسکو در پاریس و میدانی در واتیکان به نمایش درآمدهاند.
هادیان دهکردی گفت: اقدامات کنونی مرمت شامل مستندسازی آسیبها، فتوگرامتری و آنالیز میکروسکوپی است. ما از هزاران تصویر و مدلسازی سهبعدی برای ارزیابی میزان آسیبها استفاده کردهایم. برای آثار معاصر مانند این گوی، ظاهر سطح اهمیت زیادی دارد و بنیاد پومودورو درخواست کرده است که سطح آن به حالت اولیه براق و صیقلی بازگردد.
وی گفت: آثار تاریخی دارای یک لایه پتینه هستند که به صورت طبیعی روی آنها تشکیل میشود و باید حفظ شود. ولی این گوی یک اثر معاصر است و طی مکاتباتی که با بنیاد پومودورو انجام شده، نظر آنها بر این است که پاکسازی شیء از نظر ظاهری، به گونهای انجام شود که به وضعیت اولیه بازگردد؛ یعنی سطح آن براق و صیقلی شود ما هم همان را انجام خواهیم داد.
آرنالدو پومودورو، متولد ۱۹۲۶، به دلیل گویهای برنزی صیقلی و شکافدارش که درون پیچیدهای را نشان میدهد، شناخته شده است. برخی از آثار او نمادی از تضاد کمال ظاهری و پیچیدگیهای درونی هستند.
