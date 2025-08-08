افتتاح مراکز حمایتی جدید در لرستان؛ پاسخی کهنه به دردهای دیرینه!

خبرگزاری مهر- گروه استانها: لرستان سالهاست با کمبود مراکز تخصصی توانبخشی و حمایتی برای بیماران اعصاب و روان و اقشار آسیبپذیر دستوپنجه نرم میکند. این نیاز انباشته و بیپاسخ، فشار زیادی بر خانوادهها و نهادهای حمایتی استان وارد کرده است.
افزایش نیاز به خدمات توانبخشی و مراقبتی ویژه در لرستان، از جمله در حوزه بیماران اعصاب و روان و اقشار آسیبپذیر، سبب شد تا افتتاح مراکز تخصصی به اولویت جدی حوزه رفاه اجتماعی تبدیل شود.
در این راستا طی تازهترین اقدام در این مسیر، از مرکز شبانهروزی اعصاب و روان بزرگمهر و خانه امن بهزیستی استان بهرهبرداری شد که میتواند بخشی از کمبود ظرفیتهای درمانی و حمایتی را جبران کند.
این دو مرکز با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور به صورت رسمی بهرهبرداری شد. مرکز شبانهروزی اعصاب و روان بزرگمهر که بخشی از طرحهای توسعه خدمات بهزیستی است، با هدف ارتقای کیفیت خدمات به بیماران اعصاب و روان و حمایت از اقشار آسیبپذیر فعالیت خود را آغاز کرده است.
از نگاه کارشناسان، چنین مجموعهای میتواند علاوه بر پاسخگویی به نیازهای جاری، الگویی برای ارتقای استاندارد خدمات اجتماعی در استان باشد؛ الگویی که اگر با همکاری همه دستگاهها همراه شود، میتواند مسیر بهبود کیفیت زندگی هزاران نفر از شهروندان آسیبپذیر لرستان را هموار کند.
همچنین در جریان سفر سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور طرحهای دیگری چون توزیع ویلچر برقی و اهدای جهیزیه به نوعروسان نیز عملیاتی شد.
همچنین ایجاد باشگاههای سالمندان و توسعه بیمههای اجتماعی برای زنان سرپرست خانوار از دیگر وعدههای رئیس سازمان بهزیستی بود که نشان میدهد این سازمان به برنامهریزی بلندمدت برای توانمندسازی مددجویان نیز توجه دارد.
ظرفیت و اهمیت مرکز در پاسخ به نیازهای استان
رئیس سازمان بهزیستی کشور امروز در حاشیه سفر به لرستان و در مراسم افتتاح مرکز شبانهروزی اعصاب و روان بزرگمهر اظهار داشت: ظرفیت اسمی این مرکز ۱۵۰ نفر است و در حال حاضر با پذیرش ۷۰ نفر کار خود را آغاز کرده است.
در سطح کشور حدود ۱۳ تیپ مرکز آموزشی و توانبخشی برای افراد دارای معلولیت داریم که بیماران اعصاب و روان یکی از سختترین گروههای تحت پوشش هستند
وی افزود: ما در سطح کشور حدود ۱۳ تیپ مرکز آموزشی و توانبخشی برای افراد دارای معلولیت داریم که بیماران اعصاب و روان یکی از سختترین گروههای تحت پوشش هستند. خوشبختانه این مرکز توانسته نیاز استان را به خوبی پاسخ دهد و به افتتاح رسیده است.
بنابراین گزارش، افتتاح این مرکز با ارائه خدمات تخصصی و شبانهروزی به بیماران اعصاب و روان، نقش مهمی در کاهش مشکلات ناشی از این بیماریها ایفا میکند و به خانوادهها و جامعه اطمینان میدهد که افراد نیازمند مراقبت، تحت حمایت و مراقبتهای حرفهای قرار دارند.
همچنین خانه امن بهزیستی استان در کنار این مرکز، بستری برای حمایت از افراد آسیبدیده و نیازمند به مراقبت فراهم خواهد کرد.
اهدای ویلچرهای برقی به افراد دارای معلولیت
سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، در ادامه سفر به لرستان و در حاشیه اهدای ویلچر برقی به مددجویان لرستانی به اقدامات این سازمان در حمایت از افراد دارای معلولیت اشاره کرد و گفت: سال گذشته با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تعداد ۱۹۰۰ ویلچر برقی وارد کشور و بین افراد نیازمند توزیع شد.
وی افزود: ۶۸ دستگاه از این ویلچرهای برقی امروز در این مراسم به افراد دارای معلولیت اهدا شد. این کمکها برای افرادی است که در صورت نداشتن ویلچر برقی، مجبور بودند با ویلچر معمولی و حضور همراه تردد کنند.
رئیس سازمان بهزیستی تأکید کرد که این اقدام نه تنها استقلال افراد دارای معلولیت را افزایش میدهد بلکه کیفیت زندگی آنها را به طور چشمگیری بهبود میبخشد و به آنها امکان میدهد تا در فعالیتهای روزمره خود با سهولت بیشتری شرکت کنند.
اهدای ۹۳ سری جهیزیه به نوعروسان
در ادامه برنامههای حمایتی، امروز تعداد ۹۳ سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش بهزیستی استان لرستان اهدا شد. این اقدام بخشی از طرحهای سازمان بهزیستی برای کمک به ازدواج آسان و حمایت از خانوادههای نیازمند است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به آمار توزیع جهیزیه گفت: علاوه بر حدود هزار و ۱۸۰۰ سری جهیزیه که تاکنون در استان لرستان توزیع شده است، در سال ۱۴۰۳ در سطح کشور بیش از ۶۰۰۰ سری جهیزیه به زوجهای جوان اهدا شده است.
وی افزود: امروز خوشحالیم که توانستیم ۹۳ سری جهیزیه دیگر در استان لرستان توزیع کنیم و امیدواریم این حمایتها به تسهیل ازدواج و تقویت بنیان خانوادهها کمک کند.
حضور در جلسه شورای ساماندهی سالمندان استان لرستان یکی دیگر از برنامههای سفر رئیس سازمان بهزیستی کشور بود.
توانمندسازی کودکان، نوجوانان و مددجویان
رئیس سازمان بهزیستی کشور در حاشیه جلسه شورای ساماندهی سالمندان استان لرستان با اشاره به تعداد مددجویان تحت حمایت در این استان به خبرنگار مهر گفت: حدود ۲۰۰ هزار نفر در استان لرستان تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند.
برای امسال برنامهریزی شده است که حداقل ۲۰۰۰ نفر از کودکان و نوجوانان استان در فرآیند توانمندسازی قرار گیرند
وی ادامه داد: برای امسال برنامهریزی شده است که حداقل ۲۰۰۰ نفر از کودکان و نوجوانان استان در فرآیند توانمندسازی قرار گیرند تا با ارتقای مهارتها و ظرفیتهایشان، زمینه ورود آنها به مراحل بعدی حمایت فراهم شود.
رئیس سازمان بهزیستی افزود: پس از این مرحله، ۲۰۰۰ نفر از مددجویان تحت حمایت به فرآیند فرصتآفرینی هدایت خواهند شد و امیدواریم که این افراد بتوانند به اشتغال پایدار دست یابند.
وی همچنین خبر داد که در قالب پروژهای نوآورانه، ساختگاه پنل خورشیدی با مشارکت مددجویان و معلولانی که امکان کار سنتی برای آنها فراهم نیست، در استان راهاندازی خواهد شد. این طرح میتواند فرصتی برای اشتغال و خوداتکایی این قشر فراهم کند.
استاندار لرستان: همه دستگاهها پای کار باشند تا خدمات به سالمندان ارتقا یابد
استاندار لرستان نیز در حاشیه جلسه شورای ساماندهی سالمندان استان با تاکید بر همکاری همه دستگاههای اجرایی به خبرنگار مهر گفت: خوشحالیم که شهر خرمآباد به عنوان شهر دوستدار سالمند انتخاب شده است.
وی افزود: بر اساس دستور رئیس سازمان بهزیستی، مقرر شده ۱۲ مرکز در سراسر استان تجهیز و در اختیار سالمندان عزیز قرار گیرد تا خدمات بهتری ارائه شود.
استاندار لرستان ادامه داد: یکی از معضلات اصلی سالمندان ما، موضوع تنهایی و ماندن در خانه است که در اجرای این برنامهها به آن توجه ویژهای شد.
وی تاکید کرد: ۲۷ دستگاه اجرایی موظف شدند تا به شهرداری کمک کنند تا شرایط استاندارد و مناسبی در اماکن عمومی برای رفاه سالمندان فراهم شود.
ایجاد «شهرک رفاه سالمندان» در لرستان
بنابراین گزارش، رئیس سازمان بهزیستی کشور در جریان سفر دو روزه خود به لرستان به طرحهای مهم دیگری هم اشاره کرد که در راستای ارتقا رفاه و حمایت از اقشار آسیبپذیر استان در حال پیگیری است.
از جمله این برنامهها میتوان به ایجاد ۱۲ باشگاه سالمندان در ۱۲ شهرستان استان برای افزایش رفاه سالمندان، تأمین ویلچرهای مورد نیاز معلولان استان و اجرای طرح بیمه رایگان اجتماعی برای زنان سرپرست خانوار عشایری و روستایی اشاره کرد.
همچنین ایجاد «شهرک رفاه سالمندان» به عنوان یک پروژه کلان و نوآورانه در استان از دیگر اولویتهای سازمان بهزیستی است که میتواند تحولی در کیفیت زندگی سالمندان به وجود آورد.
