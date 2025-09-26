توزیع لوازم توانبخشی بین مددجویان بهزیستی سنقروکلیایی

علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهمترین خدمات بهزیستی در حوزه توانبخشی، تأمین و توزیع وسایل استاندارد برای مددجویان دارای معلولیت است تا بتوانند زندگی روزمره خود را راحتتر سپری کنند.
وی ادامه داد: در همین راستا طی مراسمی با حضور حجتالاسلام حسینیکیا نماینده مردم شهرستان سنقروکلیایی در مجلس و جمعی از مسئولان محلی، بستهای از وسایل توانبخشی به مددجویان تحویل داده شد.
رئیس بهزیستی سنقروکلیایی با اشاره به نوع وسایل اهدا شده گفت: این تجهیزات شامل ویلچر، ویلچر برقی، عصا، عصای سفید و دستگاههای کمک آموزشی مانند رکوردر بود که متناسب با نیاز مددجویان بین آنها توزیع گردید.
حسینی در خصوص نحوه انتخاب مددجویان برای دریافت این تجهیزات توضیح داد: همکاران ما پیش از این با انجام نیازسنجی و بررسیهای کارشناسی، افرادی را که نیاز فوری به وسایل کمک توانبخشی داشتند شناسایی کردند تا وسایل به دست کسانی برسد که بیشترین نیاز را دارند.
وی در پایان تأکید کرد: بهزیستی در تلاش است در برنامههای آینده نیز سایر مددجویانی را که هنوز موفق به دریافت تجهیزات نشدهاند، تحت پوشش قرار دهد تا هیچ فرد معلولی در شهرستان از خدمات توانبخشی محروم نماند.
نظر شما