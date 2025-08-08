امام جمعه موقت محمودآباد: همبستگی پایه امنیت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد پیری خطبههای این هفته نماز جمعه شهر محمودآباد در تحلیل عمیق خود از دفاع مقدس ۱۲ روزه، پنج درس راهبردی کلیدی را برای ایران و منطقه برشمرد و اظهار کرد: این درسها عمدتاً بر محوریت قدرت ملی، ضرورت خودکفایی دفاعی و درک واقعبینانه از معادلات بینالمللی استوار است.
حجتالاسلام پیری با بیان اینکه نخستین و شاید مهمترین درس، تأکید بر جایگاه رهبری به عنوان دارایی ملی است، افزود: ترکیب هوشمندانه دفاع با ایدئولوژی و توانایی رهبری در مدیریت بحرانهای پیچیده، ایران را به سمت تبدیل شدن به قدرتی زوالناپذیر سوق داده است.
وی بیان کرد: این رویکرد، نشان میدهد که رهبری مقتدر و مدبر، عامل حیاتی در مقاومت و پیروزی در برابر چالشهای بزرگ است.
حجتالاسلام پیری با تاکید بر اینکه درس دوم بر این نکته تأکید دارد که ناتوانی توافقهای دیپلماتیک در جلوگیری از تجاوز یک واقعیت انکارناپذیر است، خاطرنشان کرد: اتکا صرف به معاهدات بینالمللی، بدون پشتوانه قدرت دفاعی بومی، امنیت واقعی را تضمین نمیکند.
امام جمعه موقت قزوین عنوان کرد: تنها قدرت دفاعی بومی میتواند امنیت پایدار ایجاد کند و ایران با تقویت توان دفاعی خود، این درس را به اثبات رسانده است.
امام جمعه موقت محمودآباد نمونه با تاکید بر اینکه سومین درس راهبردی، برجسته کردن همبستگی اجتماعی به مثابه بازدارندگی است، تصریح کرد: این همبستگی صرفاً یک مسئله جامعهشناختی نیست بلکه آن را باید پایه امنیت ملی توصیف کرد.
وی اضافه کرد: انسجام درونی جامعه، اعتماد عمومی و پیوند عاطفی مردم با نظام، مهمترین سپر دفاعی کشور در برابر تهدیدات خارجی محسوب میشود.
حجتالاسلام پیری هشدار داد: اتکا به حقوق بینالملل یا نظم جهانی به تنهایی، توهمی بیش نیست. در دنیای امروز، قدرت نظامی و مقاومت تنها راه تضمین امنیت است و ایران با اتکا به توانمندیهای داخلی خود، این واقعیت را در عمل نشان داده است.
حجتالاسلام پیری تأکید کرد: خودکفایی در عرصههای مختلف، بهویژه دفاعی، لازمه استقلال و اقتدار واقعی یک کشور است و ایران در این مسیر گام برداشته است.
