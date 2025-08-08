به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود در مدرسه قلعه ضمن اشاره به پیاده روی اربعین حسینی بیان کرد: باید قدردان کسانی بود که پیاده روی اربعین حسینی را نهادینه کرده و برای آن زحمات فراوانی کشیدند تا امروز مردم به راحتی به این سفر مقدس بروند.

وی با بیان اینکه باید قدردان پیاده روی اربعین حسینی و این فرصت طلایی بود، افزود: کسانی که توان حضور در کشور عراق را ندارند می‌توانند از اربعین جاماندگان اربعین حسینی در شهرهای مختلف بهره مند شوند.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه باید از فرصت اربعین برای دست‌یابی به اهداف عالیه سید الشهدا (ع) بهره گیری کرد، ابراز کرد: از همه دست‌اندرکاران، هیئت‌های مذهبی، موکب ها و … چه در عراق و مرزهای کشورمان و چه در شاهرود و بسطام به عنوان پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی تلاش دارند تا زائران امام حسین (ع) را تکریم کنند، تقدیر می‌کنیم.

امینی در دیگر بخش سخان خود ضمن اشاره به روز شیر مادر، گفت: از جمله آسیب‌هایی که به جمعیت وارد کرده و خواهد کرد و سلامت نسل را به خطر می‌اندازد، تبلیغ شیرهای دیگری به جز شیر مادر بود و حتی ما را به صف بردند و برای شیر خشک کوپن درست کردند و با ولع و اشتیاق فرزندان مان را با شیرهای دروغین تغذیه کردیم در صورتی که توصیه قرآن و روایت‌ها و حتی محققان مصرف شیر مادر است.

وی با بیان اینکه همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند راه پیشرفت ایران مقتدر برای تمدن سازی آخرالزمانی دو چیز است دین و دانش، گفت: هم دین را باید فهمید و برای آن ایستاد و برای ترویجش تلاش کرد و هم دانش و رسیدن به قله‌های دانش؛ تا جایی که ملت ایران به مرجعیت علمی جهان برساند و این می‌تواند ما را مقتدر کند وگرنه مذاکرات بین‌المللی و معاهدات برای ما امنیت و اقتصاد و … نمی‌آورد.

امام جمعه شاهرود همچنین با اشاره به اینکه توجه به دانش و دین و نیروهای بومی و توان داخلی مهمترین عامل تضمین کننده امنیت واقعی در کشورمان است، ابراز کرد: امنیتی که قرار باشد از کشورهای دیگر گدایی شود، و یا با کاغذ پاره‌های جلسات کم خاصیت قرار باشد بیاید، ماندگار نیست و ملت ایران ضرر خواهند کرد.

به گزارش مهر، یکی از نکات قابل توجه نماز جمعه این هفته شاهرود، حضور جمع گسترده‌ای از مردم با پلاکاردهای حمایت از شاهوار و پایان دادن به تخریب این کوهستان آبساز و حیات بخش شهرستان شاهرود توسط معدن بوکسیت و همچنین انتقاد شدید به استاندار سمنان و دولت مبنی بر انتصاب فرماندار غیربومی شهرستان بود.