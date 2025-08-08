اربعین نمایش جهانی استقامت و وفاداری به مکتب امام حسین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق عاشوری در خطبه‌های نماز جمعه سیراف ضمن تحلیل تحولات اخیر منطقه و جنگ‌های نیابتی، بر لزوم هوشیاری ملی، تقویت قدرت درونی و حفظ همبستگی اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به تحولات میدانی در منطقه و نقش تعیین‌کننده جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: جنگ اخیر نشان داد که ایران نه‌تنها قدرتی باثبات و تأثیرگذار در منطقه است، بلکه با اتکاء به رهبری هوشمندانه، توان دفاعی بومی و انسجام اجتماعی، الگویی بی‌بدیل از بازدارندگی در برابر جبهه استکبار ارائه کرده است.

امام جمعه سیراف با مرور ابعاد مختلف این جنگ، پنج نکته راهبردی را برشمرد و تأکید کرد: ترکیب دفاع با ایدئولوژی و حضور تصمیم‌ساز رهبری، ایران را به قدرتی زوال‌ناپذیر تبدیل کرده است.

وی افزود: ناکارآمدی توافقات بدون پشتوانه قدرت تاریخ نشان داده است که تنها قدرت بومی و بازدارندگی واقعی، ضامن امنیت پایدار کشورهاست.

عاشوری همبستگی ملی را ابزار مهم بازدارندگی دانست و با تاکید بر ضرورت واقع‌گرایی در سیاست خارجی خاطرنشان کرد: اتکا به نظم جهانی یا حقوق بین‌الملل بدون پشتیبانی قدرت، تنها سراب است.

امام جمعه سیراف با اشاره به لزوم درونی‌سازی قدرت دفاعی تأکید کرد: کشور باید به‌صورت دائمی بر توان داخلی تکیه کند و از اتکا به بازیگران خارجی پرهیز نماید.

عاشوری به بحث بازگشت تحریم‌های سازمان ملل از طریق «مکانیزم ماشه» پرداخت و گفت: در حالی‌که ایران سال‌هاست تحت شدیدترین تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا قرار دارد و ساختار اقتصادی کشور با این شرایط تطبیق یافته، تحریم‌های شورای امنیت نمی‌توانند شوک جدیدی وارد کنند.

وی افزود: اکنون دیگر اجماعی جهانی علیه ایران وجود ندارد و بسیاری از کشورهای مستقل همچون چین، روسیه و هند با این تحریم‌ها همراهی نخواهند کرد. تهدید بازگشت تحریم‌ها بیشتر ابزار جنگ روانی و تبلیغاتی است تا یک واقعیت مؤثر اقتصادی.

امام جمعه سیراف با گرامیداشت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار و سالروز شهادت شهید محمود صارمی، از زحمات خبرنگاران شهرستان کنگان و بخش سیراف تقدیر کرد و گفت: خبرنگاران، چشم بینای جامعه و صدای حقیقت هستند. با دقت، شجاعت و صداقت، مسیر آگاهی‌بخشی را هموار می‌کنند و نقشی کلیدی در حفظ وحدت و بصیرت مردم دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عاشوری با تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی، این مناسبت را نماد همبستگی امت اسلام دانست و افزود: اربعین، نمایش جهانی عشق، استقامت و وفاداری به مکتب امام حسین (ع) است. حضور میلیونی عاشقان حسینی، سرمایه عظیمی برای جهان اسلام است که باید قدر آن را دانست.

وی همچنین با استناد به حدیثی از امام صادق (ع) درباره فضیلت زیارت پیاده‌روی اربعین، زائران این مسیر نورانی را مشمول رحمت الهی دانست و برای آنان آرزوی قبولی زیارت و سلامت در سفر کرد.