.به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا جمال کریمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مسجد جامع بانه در جمع نمازگزاران اظهار کرد: پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) منجی عالم بشریت است و یاران و پیروان ایشان تا قیامت بر ایمان و پیروی از راه آن حضرت پایبند خواهند بود.

وی با اشاره به هفته خبرنگار، یاد و خاطره شهید محمود صارمی و دیگر خبرنگاران شهید را گرامی داشت و گفت: خبرنگاران باید امانت‌دار حقیقت باشند و در فضای رسانه‌ای کشور، با رعایت اخلاق حرفه‌ای و تحقیق دقیق، اخبار را منتشر کنند.

امام جمعه بانه با بیان اینکه در حوزه ساخت‌وساز و فعالیت‌های عمرانی باید قانون‌مداری رعایت شود، افزود: مسئولان شهرداری و سازمان نظام مهندسی موظفند بر اساس مقررات عمل کرده و مسیر توسعه شهری را با رعایت ضوابط پیش ببرند.

ماموستا کریمی در بخش دیگری از سخنانش، با انتقاد از برخی هنجارشکنی‌ها در حوزه گردشگری، گفت: پذیرایی با مشروبات الکلی و نمایش فیلم‌های غیراخلاقی در برخی مراکز، با فرهنگ اسلامی و ارزش‌های جامعه ما مغایرت دارد و باید با آن برخورد شود.

وی همچنین به اهمیت حفظ منابع طبیعی و نعمت‌های الهی اشاره کرد و تصریح کرد: مصرف بی‌رویه منابع و تخریب طبیعت، خلاف آموزه‌های قرآن و سیره پیامبر (ص) است و همه ما وظیفه داریم در استفاده از نعمت‌های خداوند میانه‌روی کنیم.