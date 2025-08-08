امام جمعه ایلام:خبرنگاران باید پیشگام در وحدت و انسجام داخلی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار در خطبه‌های نماز جمعه ایلام با گرامیداشت روز خبرنگار، از مقام والای شهدای رسانه و نقش بی‌بدیل خبرنگاران در جهاد تبیین اظهار داشت: با توجه به اینکه امروز هفدهم مرداد ماه روز خبرنگار است، باید تقدیر و تشکری از جامعه خبرنگاران و اصحاب رسانه داشته باشیم. سلام و درود می‌فرستیم به ارواح طیبه شهدا و شهدای گرانقدر رسانه‌ای که برای آگاهی‌بخشی به جامعه جان عزیز خود را فدا کردند.

وی افزود: اصحاب رسانه مسئولیت سنگینی بر عهده دارند. مخصوصاً در روزهای اخیر و امسال مشخص شد نقش رسانه چقدر مهم است. وقتی در غزه مظلوم می‌بینیم صدها خبرنگار برای تبیین جنایت‌های دشمن جانشان را فدا کردند و به شهادت رسیدند.

وی تصریح کرد: در دفاع ۱۲ روزه، شهدای گرانقدر رسانه‌ای داشتیم. دشمن حتی مرکز اصلی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داد تا جهاد تبیین و بیان جنایاتش مشخص نشود.

وی تأکید کرد: خبرنگاران باید آگاهانه خبرها را ببینند، چگونه خبر را نگاه کنند و چگونه آن را تبیین کنند. این از تعهد خبرنگاری است. خبرنگاران ما موذن جامعه هستند؛ بیدارکننده و غفلت‌زدا، مانند پزشکی که درد را می‌بیند و دنبال درمان است.

وی خاطرنشان کرد: در مسائل اجتماعی، خبرنگار باید تبیین کند، فریاد بزند و آگاهی ببخشد. امروز نقش رسانه ما در جنگ ترکیبی دشمن بی‌بدیل است.

وی ادامه داد: دشمن با تمام توان تلاش می‌کند شکست خود را در جنگ ۱۲ روزه به عنوان پیروزی جلوه دهد. اما سؤال ما این است: شما که می‌خواستید ایران را نابود کنید، دانش هسته‌ای را از بین ببرید، ایران را پنج تکه کنید، به کدام هدف رسیدید؟

وی گفت: نتیجه برعکس شد. وحدت و انسجام ملی حاصل شد. مردم به نقش رهبری آگاهی بیشتری پیدا کردند. تبعیت‌پذیری از رهبری بیشتر شد. قدرت نیروهای مسلح و اطلاعاتی ما در دنیا آشکار شد. شما شکست خوردید.

وی افزود: خبرنگاران باید برای مهندسی افکار عمومی در کشور و جهان تلاش کنند. با قلم خود واقعیت‌ها را تبیین کنند. این مجاهدت اصحاب رسانه است که آنان را به مقام عالی جهاد فی سبیل‌الله و پاداش شهادت می‌رساند.

وی تأکید کرد: برای حفظ کرامت خبرنگاری، خود اصحاب رسانه باید پیشگام باشند. مسئولان نیز باید در این مقطع زمانی که در آتش‌بس هستیم، نه در صلح، توجه ویژه‌ای به نقش رسانه داشته باشند.

وی در پایان گفت: آنچه می‌تواند منجی مملکت باشد، بیانات ارزشمند رهبر انقلاب در چهلم شهدای ۱۲ روزه است. ایشان هفت راهبرد ارائه دادند که نوشداروی درد امروز جامعه ماست.

وی افزود: در رأس این راهبردها، دعوت به وحدت، انسجام و همدلی است. شتاب در پیشرفت علمی، حفظ عزت کشور، مقابله با دشمن، تجهیز کشور برای حفظ امنیت ملی، و جدیت در پیگیری امور اجرایی از دیگر نکات مهم است.

وی تصریح کرد: برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی، کنترل تورم، و مدیریت ناترازی انرژی از ضروریات امروز جامعه ماست.