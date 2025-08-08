به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدباقر برقراری، در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت سفر اخیر رئیس جمهور به پاکستان، آن را سفری مهم و سرشار از دستاوردهای راهبردی خواند.
برقراری با بیان اینکه امام حسین (ع) برای بیداری جامعه بشری و مقابله با استکبار جان خود را فدا کرد، گفت: اگر دین جدم پیغمبر جز با خون من جاوید نمیماند، ای شمشیرها مرا در بر گیرید تا بشر را از گمراهی نجات دهم.
وی افزود که محبت امام حسین (ع) دوطرفه است و زائران کربلا این عشق را به خوبی به نمایش گذاشتهاند.
امام جمعه اسلامشهر همچنین تأکید کرد که سفر زیارتی اربعین علاوه بر جنبه معنوی، شبکهسازی مهمی برای مقاومت و انسجام ملتها به شمار میآید و به منتقدان سفر اربعین توصیه کرد به هزینههای گزاف سفرهای تفریحی توجه کنند.
برقراری در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره اهمیت دین و دانش، خاطرنشان کرد: با پرتو دین و دانش میتوانیم بیش از گذشته سرآمد باشیم.
وی جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی و آمریکا را صحنهای از مقابله دهها کشور علیه ایران دانست و آن را نعمتی راهبردی برای ارتقای توان نظامی و پدافندی کشور توصیف کرد.
امام جمعه اسلامشهر با اشاره به سفر دکتر پزشکیان به پاکستان، گفت: این سفر علاوه بر توافقهای افزایش مبادلات تجاری، دستور کار مهمی مانند امنسازی مرز ۷۰۰ کیلومتری دو کشور همسایه داشته است.
وی افزود: مبادله انرژی و کالا میان ایران و پاکستان و تثبیت مبادلات بانکی از دیگر دستاوردهای این سفر است که امیدواریم قراردادهای امضا شده هر چه سریعتر عملیاتی شود.
برقراری همچنین روز خبرنگار را تبریک گفت و بر نقش مهم خبرنگاران در اطلاعرسانی صحیح و هوشیار سازی جامعه تأکید کرد.
در پایان، امام جمعه اسلامشهر با اشاره به تحولات اخیر لبنان، تصریح کرد: دولت لبنان درگیر سناریویی طراحیشده از سوی دشمنان است که هدف آن خلع سلاح مقاومت و تسلط بر منطقه است، اما این نقشه شوم نیز مانند گذشته ناکام خواهد ماند.
