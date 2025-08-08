امام جمعه موقت ضیاءآباد: قدرت نرم شیعه در اربعین متجلی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی محرمخانی در خطبه‌های عبادی سیاسی این هفته نماز جمعه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی و ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، خبرنگاران کشور را جهادگران عرصه اطلاع‌رسانی خواند و اظهار کرد: خبرنگاران در راستای روشنگری و آگاهی‌بخشی به جامعه تلاش کرده و باید آنان را بازوان توانمند نظام در جهاد تبیین یاد کرد.

امام جمعه موقت ضیاءآباد همچنین به تشریح ابعاد مختلف راهپیمایی عظیم اربعین پرداخت و این مراسم باشکوه را سندی بر وحدت امت اسلامی توصیف کرد و افزود: پیاده‌روی اربعین جلوه‌ای از قدرت نرم شیعه و نمادی از وحدت امت اسلامی است.

حجت‌الاسلام محرمخانی تصریح کرد: این اجتماع و پیاده روی عظیم، پاسخی کوبنده به تبلیغات دشمنان و اثباتی بر حقانیت مسیر اهل بیت (ع) است.

حجت‌الاسلام محرمخانی در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش کلیدی خبرنگاران در انعکاس واقعیت‌ها اشاره کرد و بیان داشت: در دنیایی که دشمنان با تمام توان در تلاشند تا حقیقت را وارونه جلوه دهند و با اخبار کذب، اذهان عمومی را مشوش سازند، رسالت خبرنگاران ما بسیار سنگین‌تر می‌شود.

وی عنوان کرد: آنان باید با صداقت، امانت‌داری و شجاعت، روایتگر حق باشند و در خط مقدم جهاد تبیین، رسالت روشنگری را به سرانجام برسانند.”

و ی در ادامه با تأکید بر اهمیت معنوی و سیاسی پیاده‌روی اربعین، خاطرنشان کرد: این راهپیمایی عظیم، صرفاً یک تجمع مذهبی نیست، بلکه تجلی اراده الهی برای اتحاد مسلمانان در برابر ظلم و استکبار است و هر قدمی که در این مسیر برداشته می‌شود، گامی است در جهت تقویت جبهه مقاومت و نمایش اقتدار معنوی جهان اسلام. باید از این فرصت نهایت استفاده را برد و پیام وحدت و ایستادگی را به گوش جهانیان رساند.