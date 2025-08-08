به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در یادداشتی نوشت: اصحاب رسانه و اهالی خبر، قشر فرهیخته و تلاشگری هستند که در راه روشنگری و آگاهی جامعه جهاد می‌کنند. آنان در بزنگاه‌های حساس و هنگامه‌های تاریخ‌ساز حضور دارند تا واقعیت‌ها را روایت کنند.

تعهد و از خودگذشتگی خبرنگاران در رسانه‌های مختلف کشور بر همگان روشن است اما این عزیزان در روزهایی نه چندان دور، در ایام جنگ تحمیلی اخیر که رژیم سفاک صهیونیستی زندگی و جان مردم ایران را نشانه گرفت، با پوشش اخبار درست در سراسر کشور، ثابت کردند که برای بیان صدای حقیقت از هیچ دشمنی نمی‌هراسند و پای آرمان‌های مقدس خویش، ایستاده‌اند.

نام و خاطره شهدای اصحاب رسانه در یاد ملت شریف ایران ماندگار شده است؛ شهدای خبرنگار دوران دفاع مقدس، خبرنگاران شهید برون مرزی همچون شهید «محمود صارمی»، شهدای سقوط هواپیمای سی ۱۳۰، خبرنگاران شهید مدافع حرم، شهدای رسانه‌ای حملات اخیر رژیم صهیونی و صدها شهید خبرنگار دیگر، گواه رسالت خطیر اهالی رسانه است که از خطر نمی‌هراسند و مسئولانه به وظیفه خود عمل می‌نمایند.

اینجانب به روح مطهر شهدای گرانقدر خبرنگار درود می‌فرستم و برای شما صاحبان قلم و اندیشه که هنر خود را صرف ترویج فرهنگ مقدس ایثار و شهادت کرده‌اید، آرزوی بهروزی و موفقیت دارم. به یقین اصحاب رسانه‌ای که در حوزه ایثار و شهادت فعالیت دارند، از عنایات پروردگار و شهدای معزز بهره‌مند می‌شوند و این سعادت، توفیق برای خبرنگارانی است که از عمقِ جان برای شهیدان می‌نگارند.