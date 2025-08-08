امروز ۱۷۰ هزار نفر از مرز مهران تردد کردند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر جمعه در پایانه زرباطیه عراق گزارشی از آخرین وضعیت تردد زوار اربعین حسینی ارائه کرد و از آمادگی کامل این پایانه برای خدمات‌رسانی به مشتاقان زیارت خبر داد.

استاندار ایلام با بیان اینکه امروز شاهد اوج تردد زوار در مرز مهران هستیم، اظهار داشت: از بامداد امروز تاکنون حدود ۱۷۰ هزار نفر از مرز مهران تردد داشته‌اند و از ابتدای ماه صفر تاکنون نیز بیش از یک و نیم میلیون نفر از این مرز عبور کرده‌اند.

وی افزود: تردد زوار به صورت روان، آرام و با امکانات مطلوب در حال انجام است و هیچ‌گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

کرمی همچنین از بازدید خود از پایانه زرباطیه در آن سوی مرز خبر داد و گفت: در این پایانه نیز اقدامات خوبی در حال انجام است. مسائلی مانند تامین یخ برای زوار پیگیری شد و ان‌شاءالله از روزانه مقدار مورد نیاز یخ که باید به پایانه زرباطیه منتقل شود، راس ساعت ۹ صبح هر روز این عملیات انجام خواهد شد.

استاندار ایلام بر لزوم برگزاری جلسات مشترک روزانه بین مسئولان دو پایانه (مهران و زرباطیه) تاکید کرد و یادآور شد: "با برگزاری این جلسات، هرگونه مشکل احتمالی به سرعت رفع و پیگیری خواهد شد.

وی در پایان به خدمات‌رسانی مواکب در آن سوی مرز اشاره کرد و گفت: یکی از بزرگترین مواکب که خدمات ارزشمندی را به زوار ارائه می‌دهد، موکب جوادالائمه است که ما نیز از آن بازدید کردیم. این موکب علاوه بر پخت غذا، دارای درمانگاه و سایر بخش‌های ضروری است که خدمات خوبی را به زوار عزیز ارائه می‌دهد.