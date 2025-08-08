گلایه امام جمعه آبسرد از وضعیت نامناسب امکانات ورزشی منطقه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام امیرحسین ظاهری، در خطبه نماز جمعه این هفته منطقه آبسرد، با تأکید بر اهمیت اربعین حسینی اظهار داشت: اربعین، رمز بقا و دوام حماسه حسینی است و جلوه‌ای از تعظیم شعائر الهی به شمار می‌رود که خداوند در قرآن کریم آن را نشانه تقوای قلب‌ها معرفی کرده است.

وی افزود: همانطور که در ماه محرم اوج تعظیم شعائر در تاسوعا و عاشورا بود، اکنون در ماه صفر فصل دوم این رسالت الهی با محوریت اربعین حسینی دنبال می‌شود و شرکت‌کنندگان در این گردهمایی جهانی، به ارباب بی کفن اظهار ارادت می‌نمایند.

امام جمعه آبسرد تصریح کرد: سرمایه‌گذاری سیدالشهدا (ع) در عاشورا، مانع از انحطاط و بازگشت به جاهلیت شد و این حرکت الهی، چراغ راهی برای پیگیری آرمان حاکمیت الهی با محوریت «غدیر» شد.

وی ادامه داد: اکنون نوبت حضرت ولی‌عصر (عج) است که با برافراشتن پرچم «یا لثارات الحسین»، زمینه‌ساز تحقق آرزوهای انبیا و اولیا و آغاز نهضت جهانی خود باشد.

امام جمعه آبسرد همچنین به تلاش‌های دشمن برای مقابله با این حرکت عظیم اشاره و تأکید کرد: دشمن با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظامی، فرهنگی و اقتصادی درصدد توقف این حرکت است، اما مقاومت روز به روز گسترده‌تر و شتابان‌تر خواهد شد و نمونه آن، اقدامات اخیر علیه حزب‌الله در لبنان است که با درایت حزب‌الله این توطئه‌ها ناکام خواهد ماند.

ظاهری با ابراز گلایه از وضعیت نامناسب امکانات ورزشی در منطقه آبسرد گفت: ورزشکاران منطقه شایسته امکانات بهتر و توجه بیشتر هستند اما تاکنون وعده‌های داده شده برای بهبود شرایط عملی نشده است.

وی از مسئولان شهرستانی خواست نسبت به رفع این مشکلات اقدام عاجل داشته باشند و در صورت نیاز، از استاندار محترم نیز درخواست همکاری نمود. امام جمعه آبسرد بر ضرورت حضور میدانی مسئولان در محلات و روستاها برای تسریع در حل مشکلات تأکید کرد و این خواسته مردم شریف آبسرد را یادآور شد.