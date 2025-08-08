توسعه پایدار و مدیریت منابع اولویت آینده کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی در حاشیه سفر به جزیره کیش اظهار ورد: توسعه پایدار، رعایت الزامات زیست‌محیطی و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی از اولویت‌های امسال سازمان است و مدیریت مصرف انرژی، آب و منابع طبیعی باید پیوست همه پروژه‌ها باشد.

وی با ابراز خرسندی از حضور در کیش گفت: در شرایطی که در بسیاری حوزه‌ها تنگنا وجود دارد، مشاهده این حجم از تلاش و کارآمدی دلگرم‌کننده است.

سخنگوی دولت افزود: آینده ایران با این رویکرد روشن‌تر خواهد بود. توجه به ظرفیت‌های داخلی، به‌ویژه جزایر، و مدیریت درست مناطق آزاد می‌تواند فرصت‌های فناوری و نوآوری را گسترش دهد.

مهاجرانی با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازی برای مصرف بهینه منابع گفت: یکی از آسیب‌های رفتاری ما مصرف‌زدگی در آب، برق و انرژی است و باید مدیریت مصرف در همه طرح‌های توسعه‌ای مدنظر قرار گیرد.

سخنگوی دولت چهاردهم همچنین با اشاره به پروژه‌های کلانی چون کیش‌ایر و جزیره مصنوعی، بر پیگیری جدی آن‌ها تأکید کرد و افزود: رونق کیش نه‌تنها به نفع جزیره بلکه در خدمت توسعه اقتصاد ملی و کمک به مناطق کمتر برخوردار است.

وی در پایان گفت: قد ما انسان‌ها فراتر از اندیشه‌مان نمی‌رود. هرچه نگرش توسعه‌ای وسیع‌تر باشد، در حل مشکلات موفق‌تر خواهیم بود.