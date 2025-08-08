واحد تولید شن و ماسه در ارومیه به دلیل آلایندگی هوا تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت جباری روز جمعه در این زمینه افزود: این واحد صنعتی با وجود داشتن سامانه مه‌پاش (آب‌پاش) جهت کنترل گرد و غبار ناشی از فعالیت سنگ‌شکن و نوار نقاله‌ها، به دلیل عدم تأمین و استفاده از آب لازم برای راه‌اندازی این سیستم، نتوانسته است از انتشار ذرات معلق و آلودگی هوا جلوگیری کند.

وی اضافه کرد: با توجه به اهمیت حفاظت از کیفیت هوا و سلامت مردم، تصمیم گرفته شد تا زمان تأمین آب و راه‌اندازی کامل سیستم آب‌پاش، این واحد صنعتی به صورت موقت تعطیل شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی گفت: تعهد صنایع در بهره‌برداری از تجهیزات کنترل آلودگی، بدون تأمین امکانات لازم فاقد ارزش است و تا زمانی که آب مورد نیاز سامانه مه‌پاش تأمین نشود، فعالیت این واحد غیرقانونی تلقی شده و ادامه نمی‌یابد.

وی بیان کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی ضمن تأکید بر رعایت کامل موازین زیست‌محیطی از سوی صنایع، از شهروندان می‌خواهد تا هرگونه تخلف زیست‌محیطی را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند گزارش دهند.