به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نصراللهی رئیس دانشکدگان جامعه و رسانه و سخنگوی هیئت منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی، روز خبرنگار را تبریک گفت. نصراللهی با تأکید بر جایگاه مهم خبرنگاران در جنگ پیچیده روایتها، تحول فوری و بازسازی ساختار رسانهای کشور را در شرایط حساس فعلی بیش از هر زمانی ضروری دانست.
متن پیام دکتر اکبر نصراللهی به شرح زیر است:
بسمه تعالی
روز خبرنگار فرصت مغتنمی است برای قدردانی از تلاشهای بیوقفه خبرنگاران متعهد که در خط مقدم مقابله با جریان تحریف و دفاع از روایت حق انقلاب اسلامی ایستادهاند. امروز رسانهها در معرض چالشهای پیچیده و مستمر در میدان جنگ شناختی، روانی و رسانهای قرار دارند که تنها با تلاش حرفهای و ملی، همافزایی، شبکهسازی و تشکیل جبهه مقاومت رسانهای، امکان پیروزی در این جنگ را میسر میسازد.
بازسازی فوری و بنیادین در حوزههای آموزش، قوانین، پشتیبانی از خبرنگاران و همچنین در رویکردها و راهبردهای رسانهای ضروری است تا رسانههای کشور بتوانند در آرایش جدید رسانهای به جایگاه روایتگر «اول»، «برتر»، جامع، جذاب و ملی دست یابند. غفلت در این زمینه در شرایط حساس کنونی، غیرقابل جبران خواهد بود و میتواند آسیبهای جبرانناپذیری به امنیت روانی و سیاسی کشور وارد کند.
رسانهها در شرایط کنونی، علاوه بر اطلاعرسانی، وظیفهای سنگینتر در شکلدهی به افکار عمومی و حفظ انسجام ملی بر عهده دارند. خبرنگاران عزیز باید ضمن رعایت اخلاق حرفهای و استقلال رسانهای، با تکیه بر دانش و شناخت عمیق از تحولات جهانی، روایتگری حق و دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی را به بهترین شکل ممکن انجام دهند. همچنین لازم است ضمن انعکاس مشکلات و چالشهای موجود در برخی حوزهها، راهکارهای خروج کشور از این مسائل را نیز یادآور شوند و روایتگر امید باشند.
کلید حل بسیاری از مشکلات کشور، بهرهگیری حداکثری از ظرفیت رسانهها و استفاده مؤثر از آنها در فرآیند تصمیمگیری و تصمیمسازی است. رسانهها باید به عنوان بازوان توانمند در رشد و توسعه کشور و مقابله با جریان تحریف، نقشی برجسته ایفا کنند.
اینجانب ضمن تبریک مجدد روز خبرنگار و گرامیداشت یاد شهدای خبرنگار، به ویژه شهدای خبرنگار جنگ تحمیلی اخیر، قدردان تلاشهای خالصانه و مسئولانه همه فعالان رسانهای هستم و معتقدم که ارتقای جایگاه رسانهها و خبرنگاران در ساختارهای قانونی و آموزشی، کلید موفقیت در مسیر تحقق رسالت انقلابی، ملی و حرفهای آنان است.
دکتر اکبر نصراللهی
رئیس دانشکدگان جامعه و رسانه
سخنگوی هیئت منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی
