امیدواری وزیر فرهنگ برای حل معیشت خبرنگاران با کمک رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی روز خبرنگار با عنوان «صدای حقیقت، روایت ایران» با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور، معاونان و مدیران وزارت فرهنگ و جمعی از خبرنگاران و اهالی رسانه عصر امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ در محوطه تالار وحدت برگزار شد.

پیش از آغاز این دیدار، رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور بر سر میز خبرنگاران لحظاتی به گفتگو با آنان پرداختند.

در ادامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطر خبرنگاران شهید، گفت: خبرنگاری شغل سختی است اما در این روزگار سخت‌تر هم شده است. در این زمینه به وجوه خارجی و جهانی آن نمی‌پردازم اما به چند نکته داخلی اشاره می‌کنم.

وی افزود: خبرنگاری در دهه‌های اخیر به دلیل ویژگی‌های خاص کشور در «شرایط حساس کنونی» قرار داشته که موجب شده خطوط قرمز نوشته و نانوشته فراوانی شکل گیرد و کار خبرنگاری سخت شود.

صالحی ادامه داد: فضای حکمرانی و خبرنگاران باید تلاش مضاعفی کنند تا شرایط حساس کنونی به امری نهادینه برای ناامنی روانی خبرنگاری تبدیل نشود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه به‌ویژگی دوم پرداخت و گفت: جامعه ایرانی قوت‌های زیادی دارد. تحقیر ایران و ایرانی غلط است اما باید به نقاط ضعف هم توجه کنیم یکی از نقاط ضعف مسئولان و جامعه، کم‌تحملی در مقابل نقد است.

وی افزود: یکی از نقاط ضعف این است که از کودکی یاد نگرفتیم حرف تلخ بشنویم و به حرف شیرین عادت داریم. به همین دلیل به تربیت مجدد اجتماعی نیاز داریم تا نقد را مثل عسل گوارای زندگی اجتماعی و حکمرانی بدانیم.

صالحی در پایان به یکی دیگر از سختی‌های خبرنگاری اشاره و گفت: خبرنگاری در کشور ما با معیشت ناامن همراه است و این امر موجب می‌شود کار حرفه‌ای را کمتر انتظار داشته باشیم. امیدوار هستیم حضور رئیس‌جمهور محترم فرصتی را فراهم کند تا سختی خبرنگاری کاهش و حلاوت‌هایش فزونی یابد.