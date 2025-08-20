به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نصراللهی رئیس دانشکدگان جامعه و رسانه در نشست هماندیشی کتابداران سیرجان با تأکید بر تغییرات محیطی و تحولات فناوری گفت: با تغییر در الگوی مطالعه مردم، بازآرایی سیاستها و راهبردهای کتابخانهها متناسب با نیازهای جدید ضرورت فوری است و غفلت از این موضوع میتواند آینده کشور را با بحران مواجه کند.
اکبر نصراللهی با اشاره به تغییرات گسترده در مدل، موضوع، ابزار و مکان مطالعه ادامه داد: مطالعه مردم کم نشده بلکه بیشتر هم شده است، اما شکل و نوع آن تغییر کرده است؛ مردم اکنون بیشتر به گوش کردن کتابهای صوتی، خواندن متون کوتاه و بهرهگیری از محتواهای رسانههای دیجیتال روی آوردهاند.
وی افزود: کتاب حافظه جمعی و ستون فقرات فرهنگ است؛ هر جامعهای که از کتاب فاصله بگیرد، از هویت و آینده خود فاصله گرفته است. فرهنگ مطالعه فقط با ساخت کتابخانه رشد نمیکند، بلکه با روایت رسانهها و تبدیل کتاب به دغدغه عمومی شکوفا میشود. رسانهها میتوانند با تغییر ذائقه، کتاب را از گوشه قفسه به متن زندگی مردم بیاورند.
نویسنده کتابهای راهنمای پوشش خبری و مدیریت پوشش اخبار بحران در رسانههای حرفهای گفت: مطالعه دیگر فقط ورقزدن کتاب نیست؛ رسانهها باید مفهوم مطالعه را بهروز کنند؛ از کتاب کاغذی تا محتوای دیجیتال و تعاملی. رسانهها اگر کتاب و مطالعه را روایت نکنند، جامعه را در برابر شایعات، اخبار جعلی و بیسوادی رسانهای بیپناه میگذارند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: کتابداران فقط نگهبان کتاب نیستند، بلکه راهبران فعال فرهنگاند. کتاب غذای روح است و رسانه سفرهای است که این غذا را برای همه نسلها پهن میکند. هر رسانهای که به کتاب و مطالعه فضا بدهد، در حال سرمایهگذاری برای آینده فرهنگی کشور است.
نصراللهی در پایان افزود: بازآرایی فوری کتابخانهها با توجه به تغییرات گسترده در نوع و شکل مطالعه مردم گریزناپذیر است. کتابخانهها باید متناسب با نیازهای بومی، تولید و عرضه کتابهای صوتی، پیوند با مدارس، مساجد و مراکز فرهنگی و استفاده از رسانهها و فضای مجازی برای تبلیغ کتاب را در دستور کار قرار دهند. همچنین برگزاری جشنوارههای کتاب و معرفی نویسندگان محلی میتواند نقش مهمی در ترویج فرهنگ مطالعه ایفا کند.
