۲۵۷۵ سرویس خدمات به زائران در مرز خسروی طی ۲۴ ساعت گذشته

رضا دوستی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود حجم قابل توجهی از زائران به مرز خسروی در ۲۴ ساعت اخیر گفت: طی یک روز گذشته شاهد ورود موج جدیدی از زائران اربعین حسینی به مرز خسروی بودیم.
وی افزود: در این مدت، بالغ بر ۱۳۰ هزار زائر در قالب ۲۵۷۵ سرویس توسط ناوگان اتوبوسرانی تحت مدیریت قرارگاه حمل و نقل مرزی خسروی جابجا شدهاند.
دوستی با اشاره به حجم گسترده خدماترسانی به زائران تصریح کرد: ۲۴ ساعت گذشته شب سنگینی برای این ناوگان بود اما به عشق خدمت به زائران حضرت سیدالشهداء علیه السلام، بصورت شبانهروزی و بدون توقف تا بازگشت آخرین زائر، در مرز حضور خواهیم داشت.
وی ضمن قدردانی از تلاش تمامی عوامل حاضر در مرز خسروی تأکید کرد که با توجه به استمرار ورود زائران، ارائه خدمات مستمر و شبانهروزی در اولویت قرار دارد تا رفاه و امنیت زائران به بهترین شکل ممکن تأمین شود.
مرز خسروی به عنوان یکی از مهمترین مسیرهای تردد زائران اربعین حسینی، هر ساله میزبان شمار زیادی از مشتاقان زیارت سیدالشهداء علیهالسلام است و این روزها با مدیریت ویژه و برنامهریزی دقیق، میزبان موج گستردهای از زائران است.
نظر شما