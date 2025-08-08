به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، فیلم سینمایی «غیبت موجه» ساخته عباس رافعی در سالن ایوان شمس برای بازیگران و هنرمندان سینمای ایران به نمایش درآمد.

در این نشست که با حضور حدود ۴۵۰ نفر همراه بود عباس رافعی کارگردان فیلم بیان کرد: فیلم «غیبت موجه» را ۴ سال پیش ساخته‌ام و بنا به اعمال سلیقه های اعضای سه دوره شوراهای پروانه نمایش و ممیزی ها، تغییراتی در آن به وجود آمد که شد این فیلمی که می بینید، شاید اگر در زمان خودش و بدون این ممیزی ها اکران می‌شد می‌توانست در تلطیف فضای تلخ آن زمان موثر واقع شود، هرچند که هم اکنون نیز سینما باید همین کارکرد را داشته باشد به ویژه بعد از شوک های حاصل از جنگ.

وی اضافه کرد: در هر حال اگر می‌خواستم امروز این فیلم را بسازم قطعاً در ساختار و شیوه روایت داستان رویکردی مدرن تر به کار می‌بردم چرا که در این چهار سال سینما همراه با تکنولوژی رشد ویژه ای کرده است و تجربه های جدیدی در ساختار و شیوه های داستان گویی به وجود آمده است که می شد از این تجربه ها بهره برد.

رافعی عنوان کرد: این فیلم در دوران کرونا ساخته شد زمانی که همه مردم در مواجهه با مرگ و میر شدید ناشی از ویروس کرونا به سر می‌بردند قطعاً این فضا در فیلم و انتخاب لوکیشن نیز موثر بوده است اما مضمون فیلم به دلیل اینکه مضمونی انسانی است هیچ وقت کهنه نمی شود چرا که مضامین انسانی همچون عشق، تردید، خیانت و محبت تا زمانی که انسان‌ها زنده هستند کارکرد دارند.

علی اوجی، حسن زارعی، امیررضا دلاوری، احمدرضا اسعدی نیز در این نشست درباره شیوه کارگردانی عباس رافعی سخن گفتند. در این اکران هنرمندانی همچون سیاوش طهمورث، حسن فتحی، بیژن بی‌رنگ، مسعود اطیابی، محمد رضا مصباح، جابر قاسمعلی، داریوش تقی پور، رضا جودی، محسن شایانفر، پویا امینی، نگین صدق گویا، پریوش جاویدی، مجید قناد، حسین نوش آبادی، مهدی میامی، فرهاد بشارتی، امید آمری و … حضور داشتند.

فیلم سینمایی «غیبت موجه» هم اکنون در سینماهای تهران و شهرستان‌ها اکران است.