به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا کریمی سرپرست مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی امروز (جمعه، ۱۷ مرداد) در نشست خبری با خبرنگاران حوزه راه و شهرسازی، ضمن تبریک این روز به خبرنگاران اظهار کرد: حرفه خبرنگاری به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین، نقشی کلیدی در فرآیند اطلاع‌رسانی و تضمین شفافیت ایفا می‌کند و خبرنگاران با بهره‌گیری از روش‌های علمی جمع‌آوری داده، تحلیل محتوایی و سنجش اعتبار منابع، در کشف و تبیین رویدادها و مسائل پیچیده اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نقش واسطه‌ای و میانجی‌گری ایفا می‌کنند که فراتر از ساده‌سازی اخبار است.

وی افزود: این حرفه مستلزم تخصص‌گرایی، آشنایی با اصول روزنامه‌نگاری تحقیقی و پایبندی به معیارهای اخلاقی است تا بتواند اطلاعات را به شکل دقیق، بی‌طرفانه و مبتنی بر شواهد ارائه دهد و بدین ترتیب به‌عنوان رکن پنجم دموکراسی، به تضمین پاسخگویی و ارتقای کیفیت فرآیندهای تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران کمک کند.

کریمی در ادامه بیان کرد: از منظر ساختاری، خبرنگاری در نظام‌های اجتماعی و سیاسی به منزله نهادی نظارتی عمل می‌کند که علاوه بر نقش اطلاع‌رسانی، به تحلیل انتقادی و مطالبه‌گری مبتنی بر شواهد می‌پردازد. این حرفه، از طریق تقویت فرآیندهای مشارکت مدنی و افزایش آگاهی عمومی، به توسعه پایدار و تحکیم عدالت اجتماعی کمک می‌کند.

سرپرست مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: خبرنگاران با ورود به حوزه‌های تخصصی و تعمیق پژوهش‌های میدانی و مستندسازی دقیق، امکان فهم جامع و چندوجهی از مسائل کلان جامعه را فراهم می‌سازند و بدین ترتیب به نقش‌آفرینی سازنده در اصلاح سیاست‌ها و ارتقای سطح حکمرانی کمک شایانی می‌کنند.

کریمی، تجلیل از حرفه خبرنگاری را در حقیقت تجلیل از تعهد به اصول حرفه‌ای، مقاومت در برابر فشارها و التزام به اخلاق رسانه‌ای دانست و گفت: این قشر در انجام مأموریت اجتماعی خود با حفظ تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی و بهره‌مندی از مهارت‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف، نقشی حیاتی در تضمین سلامت فضای رسانه‌ای و ارتقای کیفی گفت‌وگوی عمومی ایفا می‌کنند.

وی تصریح کرد: این جایگاه کلیدی، خبرنگاری را به نهادی استراتژیک در ساختارهای سیاست‌گذاری، اجتماعی و اقتصادی بدل کرده است که بدون حضور فعال و آگاهانه آن، تحقق حکمرانی خوب و توسعه متوازن امری ناممکن خواهد بود.

سرپرست مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: امروز، بیش از هر زمان دیگری، جایگاه خبرنگاری و ارتباطات در فضای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور ما نقشی راهبردی و بی‌بدیل یافته است. حرفه شریف خبرنگاری، فراتر از یک وظیفه صرفاً شغلی، حامل رسالتی عظیم در انعکاس واقعیت‌ها، بیان صدای مردم و پیگیری مطالبات عمومی است؛ رسالتی که بدون شک، ستون فقرات شفافیت و پاسخگویی در جامعه ما محسوب می‌شود.

وی افزود: در دوره جدید مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی، بر خود واجب می‌دانیم که با برنامه‌ریزی دقیق و برگزاری دوره‌های تخصصی و آموزشی، سطح تخصص و دانش حرفه‌ای خبرنگاران و اصحاب رسانه را ارتقا دهیم؛ چرا که باور داریم توسعه و پیشرفت کشور، در گرو اطلاع‌رسانی دقیق، متعهدانه و به‌هنگام است.

سرپرست مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی در ادامه بیان کرد: سفرهای فصلی که به منظور آشنایی عمیق‌تر خبرنگاران با خانواده بزرگ راه و شهرسازی تداوم خواهد یافت، فرصتی مغتنم است تا شما از نزدیک در جریان پروژه‌ها، دستاوردها و چالش‌های این حوزه قرار گیرید و روایت‌گر درست و دقیق این تلاش‌ها باشید.

کریمی خاطرنشان کرد: اقدام به دعوت از خبرنگاران و رسانه‌ها برای حضور در سفرهای استانی وزیر راه و شهرسازی نه تنها صدای وزارتخانه را فراگیرتر و رساتر می‌کند، بلکه نشان‌دهنده بلوغ و سلامت فضای رسانه‌ای کشور ماست.

وی افزود: ما در جایگاه روابط عمومی وزارتخانه، همواره به نقش محوری و سازنده شما عزیزان ایمان داریم. ممکن است برخی از مشکلات و کاستی‌ها از نگاه ما مغفول بماند، اما مطمئنیم که شما به عنوان دیده‌بانان بیدار و آگاه، این مسائل را رصد کرده و با نقدهای سازنده خود، مسیر اصلاح و بهبود را هموار می‌سازید. این همکاری و هم‌افزایی، سرمایه‌ای ارزشمند برای تحقق شفافیت و پاسخگویی در وزارتخانه ماست.

سرپرست مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه هم‌اکنون در آستانه برگزاری رویداد بزرگ اربعین حسینی قرار داریم؛ یادآور شد: اربعین حسینی موضوعی است که علاوه بر ابعاد معنوی و فرهنگی، از منظر مدیریت حمل و نقل و خدمات‌رسانی نیز پیچیدگی‌ها و مسئولیت‌های بزرگی را بر دوش وزارت راه و شهرسازی و افتخار خدمتگزاری در بزرگترین رویداد شیعی جهان اسلام را دارد.

این مسئول گفت: هرچند ممکن است در این مسیر با چالش‌ها و کمبودهایی مواجه شویم، اما با همکاری صمیمانه خبرنگاران، قطعاً این مشکلات به بهترین شکل ممکن مدیریت خواهد شد.

وی در ادامه تاکید کرد: دولت چهاردهم جمهوری اسلامی ایران، دولت وفاق و همدلی است؛ دولتی که انتظار دارد رسانه‌ها فارغ از هر گونه گرایش جناحی، همدل و هم‌صدا در مسیر توسعه و اعتلای کشور گام بردارند.

کریمی جایگاه خبرنگاری را یکی از مهم‌ترین رکن‌های حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور دانست و خطاب به خبرنگاران گفت: شما با قلم‌های توانمند و روحیه پرسشگری خود، مسئولان را به پاسخگویی و شفافیت واداشته و صدای مردم را به گوش تصمیم‌گیرندگان می‌رسانید. یقین دارم که با استمرار این تعامل سازنده میان رسانه‌ها و روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی، آینده‌ای روشن و موفق در انتظار این حوزه خواهد بود.

سرپرست مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی از تلاش‌های بی‌وقفه و همراهی صمیمانه خبرنگاران حوزه راه و شهرسازی صمیمانه سپاسگزاری کرد و گفت: آرزومندم همواره در مسیر خدمت به جامعه و اعتلای حرفه خبرنگاری سربلند و پیروز باشید.