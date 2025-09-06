  1. استانها
  2. کردستان
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۳

تصادف در محور سروآباد–مریوان ۶ مصدوم برجای گذاشت

تصادف در محور سروآباد–مریوان ۶ مصدوم برجای گذاشت

سنندج- رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی کردستان از وقوع حادثه تصادف در محور سروآباد–مریوان و مصدومیت ۶ نفر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدائی بعدازظهر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: پیش از ظهر شنبه، برخورد دو خودرو پژو سمند و پراید در محور سروآباد–مریوان به مرکز پیام اورژانس گزارش شد. بلافاصله سه دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه‌ها به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه، ۶ نفر دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه در صحنه، تمامی مصدومان جهت دریافت خدمات تخصصی به بیمارستان بوعلی مریوان منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی کردستان با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، گفت: توجه به سرعت مطمئنه و اجتناب از سبقت‌های غیرمجاز می‌تواند به‌طور چشمگیری از وقوع چنین حوادث تلخی جلوگیری کند.

کد خبر 6581556

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها