تصادف در محور سروآباد–مریوان ۶ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدائی بعدازظهر شنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: پیش از ظهر شنبه، برخورد دو خودرو پژو سمند و پراید در محور سروآباد–مریوان به مرکز پیام اورژانس گزارش شد. بلافاصله سه دستگاه آمبولانس از نزدیکترین پایگاهها به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: در این حادثه، ۶ نفر دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه در صحنه، تمامی مصدومان جهت دریافت خدمات تخصصی به بیمارستان بوعلی مریوان منتقل شدند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی کردستان با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، گفت: توجه به سرعت مطمئنه و اجتناب از سبقتهای غیرمجاز میتواند بهطور چشمگیری از وقوع چنین حوادث تلخی جلوگیری کند.
