به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدایی عصر جمعه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان، با اشاره به وقوع دو تصادف رانندگی در روز جمعه ۲۱ شهریور گفت: در نخستین حادثه که ساعت ۱۴:۴۹ در محور نگل–سروآباد، محدوده روستای نیآباد رخ داد، برخورد دو خودروی سایپا و پیکان به مصدومیت ۶ نفر انجامید.
وی افزود: بلافاصله سه آمبولانس به محل اعزام شدند و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان به بیمارستان چمران سروآباد منتقل شدند.
وی افزود: در حادثه دوم که ساعت ۱۴:۵۳ در محور مریوان–کانیدینار اتفاق افتاد، تصادف دو خودرو چهار نفر مصدوم بر جا گذاشت.
رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان عنوان کرد: با اعزام سریع دو آمبولانس، اقدامات اولیه درمانی صورت گرفت و مصدومان به بیمارستان بوعلی مریوان انتقال یافتند.
هدایی در پایان بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تأکید کرد و گفت: همکاری و دقت رانندگان میتواند در کاهش حوادث جادهای نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
نظر شما