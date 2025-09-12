  1. استانها
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۳۷

۱۰ نفر در دو تصادف جاده‌ای کردستان مصدوم شدند

سنندج- رئیس مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی کردستان از مصدومیت ۱۰ نفر در دو حادثه رانندگی در روز جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدایی عصر جمعه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان، با اشاره به وقوع دو تصادف رانندگی در روز جمعه ۲۱ شهریور گفت: در نخستین حادثه که ساعت ۱۴:۴۹ در محور نگل–سروآباد، محدوده روستای نی‌آباد رخ داد، برخورد دو خودروی سایپا و پیکان به مصدومیت ۶ نفر انجامید.

وی افزود: بلافاصله سه آمبولانس به محل اعزام شدند و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان به بیمارستان چمران سروآباد منتقل شدند.

وی افزود: در حادثه دوم که ساعت ۱۴:۵۳ در محور مریوان–کانی‌دینار اتفاق افتاد، تصادف دو خودرو چهار نفر مصدوم بر جا گذاشت.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان عنوان کرد: با اعزام سریع دو آمبولانس، اقدامات اولیه درمانی صورت گرفت و مصدومان به بیمارستان بوعلی مریوان انتقال یافتند.

هدایی در پایان بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تأکید کرد و گفت: همکاری و دقت رانندگان می‌تواند در کاهش حوادث جاده‌ای نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

