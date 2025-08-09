تصادف دلخراش در محور قزوین – آبیک؛ ۴ نفر جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف اکبری با اعلام یک سانحه رانندگی دلخراش در محور قدیم قزوین به آبیک اظهار کرد: صبح شنبه در محور قدیم قزوین آبیک، محدوده روبه‌روی روستای کفندج، سه‌راهی آنجیلاق، برخورد شدید بین دو دستگاه خودروی پراید به وقوع پیوست که متأسفانه منجر به جان‌باختن چهار نفر از هم‌وطنانمان شد.

در پی اعلام حادثه به اورژانس ۱۱۵ استان، بلافاصله سه دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ محمدیه، ناصرآباد و کاسپین به همراه یک دستگاه آمبولانس از جمعیت هلال احمر به محل اعزام شدند.

دو نفر از سرنشینان این خودروها نیز مجروح شده بودند که با اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی، به مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی قزوین منتقل شدند.

بررسی دقیق عوامل حادثه بر عهده مراجع ذی‌ربط است و در صورت نیاز، در صورت لزوم اخبار تکمیلی متعاقباً از سوی اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قزوین اطلاع‌رسانی خواهد شد.