پایش سواحل و وضعیت ناجیان غریق در مازندران اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر حسینی جو شامگاه جمعه در نشست مدیران ورزش استان با تمجید از اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته در حوزه ورزش و جوانان گفت: اداره کل ورزش و جوانان از ادارات شاخص، مهم و اثرگذار است و نمی‌توانیم به این عقبه بزرگ و توانمند بی توجه باشیم.

وی درخصوص اهمیت ایجاد شور و نشاط در جامعه بیان داشت؛ گاهاً برگزاری یک رویداد ورزشی مثل خون در شریان شهر است و می‌تواند فضای جامعه را متحول کند.

حسینی جو با بیان اینکه به مشکلات و نارسایی‌ها واقف هستیم افزود؛ باید موضوعات را اولویت بندی کنیم و از ظرفیت نمایندگان مجلس و افراد تأثیرگذار برای تکمیل پروژه‌های مهم‌تر بهره ببریم.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری همچنین گفت: روستاها ظرفیت بسیار خوب در استان مازندران هستند و معتقدم اگر طبق برنامه‌های آمایش سرزمینی، تمرکز را در ورزش روستایی قرار دهیم نتایج خوبی حاصل خواهد شد.

وی درخصوص توسعه ورزش بانوان نیز تصریح کرد؛ نگاه‌ها به ورزش بانوان تغییر کرد و اکنون فضای بهتری برای ورزش بانوان به‌وجود آمد و استاندار محترم نیز توجه ویژه به حوزه بانوان دارد و این موضوع شعاری نیست و افزایش پست‌های مدیریتی بانوان موید این موضوع است.

این مقام مسئول درخصوص وضعیت سواحل مازندران نیز بیان داشت؛ رسیدگی و پایش وضعیت ناجیان غریق استان یک اولویت است چراکه نجات جان انسان‌ها اولویت است و درخصوص امکانات و توجه به وضعیت ناجیان غریق وظیفه داریم.

وی با تاکید بر بروزرسانی امکانات و نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی گفت: با مدل‌های سنتی نمی‌توان مدیریت کرد و در این راستا از مدیران پرتلاش استان با تمام توان حمایت خواهد کرد.

حسینی جو اهمیت سرمایه گذاری در ورزش را مورد تاکید قرار داد و گفت: مازندران با این طبیعت و ساحل باید در ورزش‌های ساحلی نیز سرمایه گذاری خوبی داشته باشد و در اصل ورزش باید اقتصادی شود و نوع نگاه ما به اقتصاد ورزش تغییر کند.

