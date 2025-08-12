  1. استانها
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۵۶

۲۰ نفر امسال در دریای مازندران غرق شدند

ساری- رئیس هیئت نجات غریق و غواصی مازندران گفت: از ابتدای شروع طرح سالم‌سازی دریا تاکنون ۲۰ نفر از هموطنان ما، امسال در آب‌های سواحل استان غرق شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نقی کریمیان افزود از زمان شروع طرح سالم سازی دریا تاکنون ۲۰ نفر از هموطنان ما، امسال در آب‌های سواحل مازندران، غرق شدند.

وی‌گفت: این تعداد غرقی، تابستان امسال بیشتر در آب‌های سواحل نوشهر، رامسر و محمود آباد غرق شدند.

وی ادامه داد: ۳۳۷ نفر از مرگ حتمی در دریا در این مدت نجات پیدا کردند که از این تعداد ۲۶۹ نفر مرد و بقیه زن بودند.

کریمیان تصریح کرد: ۱۳۰۰ ناجی غریق، اکنون در ۳۳۷ کیلومتر از سواحل دریا مستقر هستند و از مردم و مسافران می‌خواهیم هنگام استفاده از دریا، حتماً" به توصیه‌های مأموران انتظامی، نجات غریق و هلال احمر توجه کنند و در خارج از طرح دریا شنا نکنند.

