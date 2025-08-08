https://mehrnews.com/x38K2m ۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۴۹ کد خبر 6554746 استانها خوزستان استانها خوزستان ۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۴۹ کاروان عشاق الحسین(ع) رامشیر در دیوانیه عراق بزرگترین کاروان حامل پرچمهای حسینی کشور (عشاق الحسین (ع) رامشیر) به مرکز استان المثنی شهر دیوانیه رسید. دریافت 27 MB کد خبر 6554746 کپی شد مطالب مرتبط ناصریه میزبان کاروان عشاق الحسین (ع) رامشیر کاروان بزرگ عشاق الحسین (ع) در استان ذی قار عراق خرمشهر؛ آخرین مقصد کاروان عشاق الحسین (ع) رامشیر در ایران برچسبها اربعین 1404 اربعین حسینی عراق
