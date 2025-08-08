  1. استانها
  2. خوزستان
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۴۹

کاروان عشاق الحسین(ع) رامشیر در دیوانیه عراق

کاروان عشاق الحسین(ع) رامشیر در دیوانیه عراق

بزرگترین کاروان حامل پرچم‌های حسینی کشور (عشاق الحسین (ع) رامشیر) به مرکز استان المثنی شهر دیوانیه رسید.

دریافت 27 MB
کد خبر 6554746

