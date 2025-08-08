به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق معتمدیان، استاندار تهران، به مناسبت روز خبرنگار پیامی صادر کرد.



متن کامل این پیام به شرح ذیل است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

۱۷ مرداد ماه، روز گرامیداشت قلم‌های آگاه و صدای حقیقت‌جویان این سرزمین است؛ روز پاسداشت تلاشگرانی که با عشق به کار، از سختی‌ها و مشقت‌های این حرفه عبور می‌کنند و هر روز، با انگیزه‌ای تازه برای روشنگری جامعه می‌کوشند.

خبرنگاری تنها یک شغل نیست، بلکه رسالتی است آمیخته با حقیقت‌گویی، نقد منصفانه، تحلیل هوشمندانه اوضاع و مطالبه‌گری آگاهانه.

در ایام جنگ ۱۲ روزه که جامعه با تحولات و چالش‌های گوناگون روبرو بود، شما خبرنگاران با تعهد، دقت و شجاعت، پاسدار آرامش و اعتماد عمومی بودید و با روایت‌های دقیق و مسئولانه، به انسجام اجتماعی و پیشبرد توسعه کمک کردید که شایسته تقدیر است.

امروز که در استان تهران با گستره جمعیتی، تنوع فرهنگی و پیچیدگی‌های زیست شهری مواجه هستیم، نقش ارزشمند اصحاب رسانه در بازتاب واقعیت‌ها، پیگیری دغدغه‌های مردم و ایجاد پل ارتباطی میان جامعه و حاکمیت، بی‌بدیل و ارزشمند است و حضور و وجود شما طلایه داران حق و راویان حقیقت را غنیمت و ارزشمند می‌دانیم.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه، به ویژه شهید محمود صارمی، روز خبرنگار را به همه خبرنگاران شریف و پرتلاش به ویژه اصحاب رسانه شهر و استان تهران تبریک گفته و برای شما در مسیر حقیقت‌طلبی و آگاهی‌بخشی، سلامتی، توفیق و سربلندی آرزو می‌کنم.

محمدصادق معتمدیان

استاندار تهران

۱۷ مرداد ۱۴۰۴»