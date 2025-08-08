  1. استانها
  2. تهران
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۴۰

تهران با گستره جمعیتی، تنوع فرهنگی و پیچیدگی‌های زیست شهری مواجه است

تهران با گستره جمعیتی، تنوع فرهنگی و پیچیدگی‌های زیست شهری مواجه است

تهران- استاندار تهران اظهار کرد: استان تهران با گستره جمعیتی، تنوع فرهنگی و پیچیدگی‌های زیست شهری مواجه بوده و نقش ارزشمند اصحاب رسانه در بازتاب واقعیت‌ها ارزشمند است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق معتمدیان، استاندار تهران، به مناسبت روز خبرنگار پیامی صادر کرد.

متن کامل این پیام به شرح ذیل است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

۱۷ مرداد ماه، روز گرامیداشت قلم‌های آگاه و صدای حقیقت‌جویان این سرزمین است؛ روز پاسداشت تلاشگرانی که با عشق به کار، از سختی‌ها و مشقت‌های این حرفه عبور می‌کنند و هر روز، با انگیزه‌ای تازه برای روشنگری جامعه می‌کوشند.

خبرنگاری تنها یک شغل نیست، بلکه رسالتی است آمیخته با حقیقت‌گویی، نقد منصفانه، تحلیل هوشمندانه اوضاع و مطالبه‌گری آگاهانه.

در ایام جنگ ۱۲ روزه که جامعه با تحولات و چالش‌های گوناگون روبرو بود، شما خبرنگاران با تعهد، دقت و شجاعت، پاسدار آرامش و اعتماد عمومی بودید و با روایت‌های دقیق و مسئولانه، به انسجام اجتماعی و پیشبرد توسعه کمک کردید که شایسته تقدیر است.

امروز که در استان تهران با گستره جمعیتی، تنوع فرهنگی و پیچیدگی‌های زیست شهری مواجه هستیم، نقش ارزشمند اصحاب رسانه در بازتاب واقعیت‌ها، پیگیری دغدغه‌های مردم و ایجاد پل ارتباطی میان جامعه و حاکمیت، بی‌بدیل و ارزشمند است و حضور و وجود شما طلایه داران حق و راویان حقیقت را غنیمت و ارزشمند می‌دانیم.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه، به ویژه شهید محمود صارمی، روز خبرنگار را به همه خبرنگاران شریف و پرتلاش به ویژه اصحاب رسانه شهر و استان تهران تبریک گفته و برای شما در مسیر حقیقت‌طلبی و آگاهی‌بخشی، سلامتی، توفیق و سربلندی آرزو می‌کنم.

محمدصادق معتمدیان
استاندار تهران
۱۷ مرداد ۱۴۰۴»

کد خبر 6554758

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها