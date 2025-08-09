حضور جمعی از هنرمندان پیشکسوت انقلاب برای خلق آثار هنری در بارگاه رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خالقی، مدیر ارتباطات و اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی اظهار کرد: در آستانه اربعین سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله‌الحسین (ع)، جمعی از هنرمندان شاخص و پیشکسوت انقلاب اسلامی، طی روزهای آینده در حرم مطهر رضوی حضور خواهند یافت و در قالب برنامه‌ای هنری، به خلق آثار هنری می‌پردازند.

مدیر ارتباطات و اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی افزود: این هنرمندان ضمن حضور در بارگاه نورانی ثامن الحجج (ع) و توفیق زیارت، در مدرسه دو درب حرم مطهر رضوی از برنامه‌های مختلفی که برای آنان تدارک دیده شده است، بهره‌مند می‌شوند.

وی خاطر نشان کرد: این گروه، پس از بازدید از موزه آستان قدس رضوی و آشنایی با نفایس و گنجینه‌های ارزشمند آن، در کارگاه‌های تولید آثار هنری که از روز شنبه ۱۸ مردادماه آغاز به کار خواهد کرد، شرکت خواهند کرد.