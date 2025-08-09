  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۰۳

حضور جمعی از هنرمندان پیشکسوت انقلاب برای خلق آثار هنری در بارگاه رضوی

حضور جمعی از هنرمندان پیشکسوت انقلاب برای خلق آثار هنری در بارگاه رضوی

مشهد - در آستانه اربعین حسینی، جمعی از هنرمندان پیشکسوت انقلاب اسلامی، به میزبانی مدیریت ارتباطات و اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی با هدف خلق آثار هنری به بارگاه منور رضوی مشرف می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خالقی، مدیر ارتباطات و اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی اظهار کرد: در آستانه اربعین سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله‌الحسین (ع)، جمعی از هنرمندان شاخص و پیشکسوت انقلاب اسلامی، طی روزهای آینده در حرم مطهر رضوی حضور خواهند یافت و در قالب برنامه‌ای هنری، به خلق آثار هنری می‌پردازند.

مدیر ارتباطات و اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی افزود: این هنرمندان ضمن حضور در بارگاه نورانی ثامن الحجج (ع) و توفیق زیارت، در مدرسه دو درب حرم مطهر رضوی از برنامه‌های مختلفی که برای آنان تدارک دیده شده است، بهره‌مند می‌شوند.

وی خاطر نشان کرد: این گروه، پس از بازدید از موزه آستان قدس رضوی و آشنایی با نفایس و گنجینه‌های ارزشمند آن، در کارگاه‌های تولید آثار هنری که از روز شنبه ۱۸ مردادماه آغاز به کار خواهد کرد، شرکت خواهند کرد.

کد خبر 6554788

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها