عباس قیصوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه از ابتدای تردد زوار تاکنون تعداد ۱۵ هزار و ۱۴ نفر به مراکز درمانی استان مراجعه داشته‌اند، اظهار داشت: از این تعداد، ۶ هزار و ۴۲۳ نفر به درمانگاه و ۸ هزار و ۶۸۱ نفر نیز به اورژانس‌های استان مراجعه کرده‌اند.

وی به تفکیک آمار بیماران بستری در بخش‌های مختلف پرداخت و بیان داشت: در بازه زمانی یازدهم الی شانزدهم مردادماه و از مجموع تعداد افرادی که ذکر شد، ۱۳ هزار و ۱۳۶ نفر از بیماران پس از دریافت خدمات مربوط به درمان سرپایی مرخص شدند؛ همچنین یک هزار و ۲۴۳ نفر در اورژانس، ۴۶۱ نفر در بخش‌های تخصصی، ۱۶۷ نفر در بخش ویژه بستری شدند و ۸۹ نفر نیز برای ادامه روند درمانی خود به سایر مراکز انتقال پیدا کردند.

وی در پایان با اشاره به سایر آمار مرتبط، خاطرنشان کرد: طی ویزیت‌ها و مراجعاتی که تا کنون داشته‌ایم، ۹۸۲۳ نسخه سرپایی و ۱۹۰۲ نسخه بستری صادر و ۴۲۶ نفر نیز تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند.