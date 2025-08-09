  1. استانها
بهره‌مندی ۱۵ هزار زائر از خدمات درمانی طی ایام اربعین در ایلام

ایلام - رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام از بهره‌مندی ۱۵ هزار زائر از خدمات درمانی طی ایام اربعین در ایلام خبر داد.

عباس قیصوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه از ابتدای تردد زوار تاکنون تعداد ۱۵ هزار و ۱۴ نفر به مراکز درمانی استان مراجعه داشته‌اند، اظهار داشت: از این تعداد، ۶ هزار و ۴۲۳ نفر به درمانگاه و ۸ هزار و ۶۸۱ نفر نیز به اورژانس‌های استان مراجعه کرده‌اند.

وی به تفکیک آمار بیماران بستری در بخش‌های مختلف پرداخت و بیان داشت: در بازه زمانی یازدهم الی شانزدهم مردادماه و از مجموع تعداد افرادی که ذکر شد، ۱۳ هزار و ۱۳۶ نفر از بیماران پس از دریافت خدمات مربوط به درمان سرپایی مرخص شدند؛ همچنین یک هزار و ۲۴۳ نفر در اورژانس، ۴۶۱ نفر در بخش‌های تخصصی، ۱۶۷ نفر در بخش ویژه بستری شدند و ۸۹ نفر نیز برای ادامه روند درمانی خود به سایر مراکز انتقال پیدا کردند.

وی در پایان با اشاره به سایر آمار مرتبط، خاطرنشان کرد: طی ویزیت‌ها و مراجعاتی که تا کنون داشته‌ایم، ۹۸۲۳ نسخه سرپایی و ۱۹۰۲ نسخه بستری صادر و ۴۲۶ نفر نیز تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند.

